Vụ ‘lòng xào dưa’, người phát tán tin nhắn vi phạm pháp luật?

Mới đây, một vụ việc liên quan đến đoạn tin nhắn nghi ngờ cô giáo trường mầm non nọ có quan hệ bất chính với một người đàn ông đã có vợ được dân tình gọi nhanh bằng vụ án ‘lòng xào dưa’.

Trong đoạn chat bị phát tán, nữ giáo viên trường mầm non bị tố cáo có những hình ảnh nhạy cảm, đồng thời gợi ý những món ăn như lòng xào dưa tăng sự ‘kích thích’, khiến dư luận không khỏi xôn xao. Thậm chí, không ít lời bàn tán về tư cách nhà giáo của nữ giáo viên. Tuy nhiên, theo luật sư trả lời trên Zing News, nếu 2 người không chung sống với nhau như vợ chồng, khó có căn cứ xử phạt và cũng chưa đến mức vi phạm pháp luật. Ngược lại, vụ việc đoạn tin nhắn bị tung lên mạng lại khiến người trong cuộc bị ảnh hưởng ít nhiều, có thể bị xử lý hình sự, thậm chí phạt tù. Đoạn chat tin nhắn 'lòng xào dưa'. Ảnh: Tri thức và Cuộc sống Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) chia sẻ trên Báo Tri thức và Cuộc sống có những nhận định, đánh giá để xác định mức độ vi phạm. Cụ thể ông cho hay, cần xem xét nội dung của các tin nhắn này liệu có vi phạm đạo đức, hay trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa của đất nước ta hay không.

Theo luật sư cho hay: Điều 38 Bộ luật Dân sự hiện hành quy định về quyền bí mật đời tư như sau: Quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ 15 tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Thư tín, điện thoại, điện tín, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Giáo viên trường Mầm non Thanh Nê bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm bất chính với người đàn ông đã có vợ. Ảnh: Zing News Pháp luật quy định nếu người nào phát tán các thông tin về đời tư cá nhân của người khác mà không được sự đồng ý của họ hoặc pháp luật không cho phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Khoản 2 Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, căn cứ các điều 11,13, 584 và 585 Bộ luật Dân sự, người bị xâm phạm bí mật đời tư, thông tin cá nhân và bị ảnh hưởng về danh dự, uy tín có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có), khởi kiện người có hành vi xâm phạm để yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai.

Ngoài ra, người thực hiện hành vi trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 159 Bộ luật Hình sự về Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác. Hình phạt cao nhất về tội danh này theo quy định của Bộ luật Hình sự là 03 năm tù", luật sư Hùng nói. Từ hôm 18/8, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh chụp đoạn chat, sự việc vẫn khiến dân tình không khỏi tò mò, phán đoán vụ việc theo các chiều hướng khác nhau.

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