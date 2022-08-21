Sự thật hình ảnh cô giáo trong vụ 'lòng xào dưa' bị chồng đánh tím mặt, sau khi lộ tin nhắn với người đàn ông khác

Xã hội 21/08/2022 13:31

Phía nhà trường - nơi cô L. công tác cho biết, sẽ tiến hành kiểm điểm nữ giáo viên này sau khi cô đi làm trở lại.

Ngày 21/8, theo thông tin từ VTC News, bà Nguyễn Thị Huyền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Nê (thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, Thái Bình) - nơi giáo viên T.T.L. đang giảng dạy, đã phủ nhận việc cô L. bị chồng đánh tím mặt sau khi lộ tin nhắn "mập mờ" với người đàn ông có vợ. Bà Huyền khẳng định, hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội đó không phải cô L. Hiện, nữ giáo viên này ở nhà chồng.

Sự thật hình ảnh cô giáo trong vụ 'lòng xào dưa' bị chồng đánh tím mặt, sau khi lộ tin nhắn với người đàn ông khác - Ảnh 1
Nữ giáo viên Trường mầm non Thanh Nê, Thái Bình xin nghỉ việc tạm thời sau lùm xùm trên mạng xã hội về nghi vấn "cặp bồ". Ảnh: VTV News

Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Nê cũng cho biết thêm, cô T.T.L. đã có đơn xin nghỉ một vài ngày để giải quyết việc gia đình sau đoạn tin nhắn giữa cô L. và một người đàn ông lan truyền trên mạng xã hội.

"Ban Giám hiệu nhà trường đã làm việc với cô L. và yêu cầu làm tường trình. Chúng tôi cũng có báo cáo gửi các cấp quản lý từ địa phương đến ngành của mình. Thời gian này, cô L. đang xin nghỉ. Trong tuần tới, chúng tôi sẽ yêu cầu kiểm điểm trước hội đồng nhà trường khi cô L. đi làm trở lại", Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Nê nói trên VTC News.

Cũng theo vị hiệu trưởng này, trong bản tường trình, cô T.T.L. nói tin nhắn chỉ là trêu đùa nhau. 

Trả lời thêm trên báo Dân Việt, bà Huyền cho biết bản thân và giáo viên trong trường không khỏi ngỡ ngàng về vụ việc đang là chủ đề bàn tán suốt những ngày qua. "Cô L. sinh năm 1976, là giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm, vào nghề từ năm 1995. Cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được phụ huynh và đồng nghiệp yêu quý. Nhà trường rất tiếc về vụ việc", bà Huyền nhận xét về cô L.

Trước đó, trong bản giải trình về loạt tin nhắn gây xôn xao dư luận, cô giáo T.T.L. cho biết đó chỉ là những tin nhắn trêu đùa nhưng không ngờ lại đi xa như vậy. Đồng thời, nữ giáo viên này cũng nhận khuyết điểm vì những tin nhắn trêu đùa riêng tư mà làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của nhà giáo, ảnh hưởng tới nhà trường.

Cũng vì sự việc này mà trong những ngày qua cô L. thật sự bị sốc và suy sụp tinh thần nên trường đồng ý cho nghỉ tạm thời từ ngày 18/8.

Sự thật hình ảnh cô giáo trong vụ 'lòng xào dưa' bị chồng đánh tím mặt, sau khi lộ tin nhắn với người đàn ông khác - Ảnh 2
Hình ảnh chụp đoạn chat được cho là của nữ giáo viên trường mầm non đang gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày này. Ảnh: Internet

Theo đó, vào ngày 18/8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh chụp lại màn hình Zalo đoạn "chat" giữa một người được cho là nữ giáo viên T.TL. với một người đàn ông đã có gia đình, thể hiện dấu hiệu mối quan hệ tình cảm bất chính.

Ngay sau đó, nội dung đoạn "chat" này đã khiến cư dân mạng dậy sóng bởi người được cho là nữ giáo viên chủ động gửi hình ảnh nhạy cảm và gợi ý những món ăn như: Lòng xào dưa; thịt chó… chứa nhiều chất đạm cho "người tình" để có thể nâng cao "cuộc vui" giữa hai người.

Thông tin này nhanh chóng nhận được hàng chục ngàn lượt người quan tâm, chia sẻ với tốc độ "chóng mặt" kèm theo những bình luận trái chiều.

Hầu hết các bình luận đều cho rằng nữ giáo viên mầm non đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo. Cùng với đó, nhiều người tỏ ra e ngại nếu giáo viên này vẫn tiếp tục công tác trong môi trường giáo dục, trực tiếp dạy dỗ uốn nắn các cháu nhỏ còn như "tờ giấy trắng"…

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Trước khi câu chuyện ngoại tình "lòng xào dưa" gây xôn xao mạng xã hội, cô giáo L. được đánh giá là một giáo viên năng động, chan hoà với đồng nghiệp và tích cực tham gia các phong trào của nhà trường.

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