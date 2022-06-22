Cha dượng dùng ống tuýp sắt (dài khoảng 30 cm) đánh vào người con gái riêng của 'vợ hờ' khiến cháu bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu.
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Theo Dân Trí, sáng ngày 22/6, lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, cho biết cơ quan chức năng đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Chí Bạc (42 tuổi, ngụ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".
Ông Bạc chính là cha dượng đã đánh con gái riêng của "vợ hờ" là cháu D.T.N.H. (16 tuổi) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu vào ngày 15/4.
Vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.
Như đã thông tin, theo Dân Việt, vào chiều 15/4, giữa cháu H. và ông Bạc xảy ra xích mích. Trong lúc cự cãi, ông Bạc dùng ống tuýp sắt (dài khoảng 30 cm) đánh vào người cháu H, khiến cháu bất tỉnh.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cháu H được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng có vết thương ở đầu, dập lá lách, gãy xương sườn.
Về phần ông Bạc, sau khi đánh con riêng của vợ đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Đến ngày 20/4, ông Bạc được người thân vận động ra đầu thú.
Vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.