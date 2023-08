Gia Lai: 2 bộ xương khô trong rừng là 2 cha con người Đắk Lắk

Theo thông tin từ báo Người lao Động, chiều 27-8, Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết ban đầu đã xác định được danh tính 2 bộ xương khô được phát hiện trong rừng. Theo đó, từ chiếc xe máy được tìm thấy trong rừng, cơ quan công an xác định chủ sở hữu là chị T.T.T.N (trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Tuy nhiên, chị T.T.T.N đã rời khỏi nơi cư trú khoảng 3 năm nay.

Mở rộng tìm kiếm, công an tìm ra chị gái của bà T.T.T.N là bà T.C hiện trú ở tỉnh Đồng Nai. Theo bà T.C, em gái bà có chồng sinh năm 1985 và con trai sinh năm 2011. Tuy nhiên, 2 vợ chồng đã chia tay nhau nhiều năm nay. Chồng của em gái bà thường xuyên bị đau đầu, có dấu hiệu bị trầm cảm và thường đi khắp nơi sinh sống. Chiếc xe máy tại hiện trường là do vợ chồng em gái bà T.C mua từ lâu. Vào năm 2021, bà T.C nghe thông tin chồng và con trai của em gái đang ở tỉnh Kon Tum. Đây cũng là lần cuối bà nghe tin về chồng của em gái mình.

Thi thể người cha dưới đất - Ảnh: Người lao Động

Từ thông tin trên, Công an huyện Kbang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum để rà soát thông tin về những người tạm trú trên địa bàn. Sau 2 ngày tích cực điều tra, Công an tỉnh Kon Tum xác định có 2 cha con đang thuê trọ tại TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) có lai lịch trùng khớp với lời khai của chị T.C. Hai người này đã rời phòng trọ từ lâu nhưng chưa trả phòng.