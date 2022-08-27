Gia Lai: 2 bộ xương khô trong rừng là 2 cha con người Đắk Lắk

Xã hội 27/08/2022 20:29

Qua quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường và truy tìm nhân thân lai lịch của bộ xương khô, bước đầu xác định 2 bộ xương khô trong rừng là hai cha con.

Theo thông tin từ báo Người lao Động, chiều 27-8, Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết ban đầu đã xác định được danh tính 2 bộ xương khô được phát hiện trong rừng. Theo đó, từ chiếc xe máy được tìm thấy trong rừng, cơ quan công an xác định chủ sở hữu là chị T.T.T.N (trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Tuy nhiên, chị T.T.T.N đã rời khỏi nơi cư trú khoảng 3 năm nay.

Gia Lai: 2 bộ xương khô trong rừng là 2 cha con người Đắk Lắk - Ảnh 1
Thi thể trên võng giới tính nam, từ 10-15 tuổi - Ảnh: Người lao Động

 

Mở rộng tìm kiếm, công an tìm ra chị gái của bà T.T.T.N là bà T.C hiện trú ở tỉnh Đồng Nai. Theo bà T.C, em gái bà có chồng sinh năm 1985 và con trai sinh năm 2011. Tuy nhiên, 2 vợ chồng đã chia tay nhau nhiều năm nay. Chồng của em gái bà thường xuyên bị đau đầu, có dấu hiệu bị trầm cảm và thường đi khắp nơi sinh sống. Chiếc xe máy tại hiện trường là do vợ chồng em gái bà T.C mua từ lâu. Vào năm 2021, bà T.C nghe thông tin chồng và con trai của em gái đang ở tỉnh Kon Tum. Đây cũng là lần cuối bà nghe tin về chồng của em gái mình.

Gia Lai: 2 bộ xương khô trong rừng là 2 cha con người Đắk Lắk - Ảnh 2
Thi thể người cha dưới đất - Ảnh: Người lao Động

Từ thông tin trên, Công an huyện Kbang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum để rà soát thông tin về những người tạm trú trên địa bàn. Sau 2 ngày tích cực điều tra, Công an tỉnh Kon Tum xác định có 2 cha con đang thuê trọ tại TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) có lai lịch trùng khớp với lời khai của chị T.C. Hai người này đã rời phòng trọ từ lâu nhưng chưa trả phòng.

Nghi ngờ 2 cha con thuê trọ chính là nạn nhân tử vong chỉ còn là xương khô được phát hiện tại khu vực rừng xã Đăk Rong, huyện Kbang, lực lượng chức năng đã mở khóa phòng trọ. Tại căn phòng này, bước đầu lực lượng chức năng xác định có nhiều đồ vật như tượng thần tài, tượng tì hưu..., giống với những vật dụng tại hiện trường 2 nạn nhân tử vong.

Gia Lai: 2 bộ xương khô trong rừng là 2 cha con người Đắk Lắk - Ảnh 3
Từ manh mối là chiếc xe máy, công an đã cơ bản xác định được danh tính các nạn nhân - Ảnh: Người lao Động

Để xác định rõ danh tính của nạn nhân, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang giám định ADN với người nhà nạn nhân trước khi có kết luận cụ thể.

Trước đó, như Zing đã thông tin, người dân xã Đăk Rong, huyện Kbang vào rừng hái măng thì phát hiện 2 thi thể nam giới, đã phân hủy, chỉ còn là bộ xương khô. Trong đó, 1 thi thể nằm trên võng ở độ tuổi từ 10-15 tuổi, 1 thi thể ở dưới đất khoảng từ 30-50 tuổi.

Nơi phát hiện 2 bộ xương người trong rừng ở Gia Lai: Tìm thấy một số hiện vật cá nhân

Nơi phát hiện 2 bộ xương người trong rừng ở Gia Lai: Tìm thấy một số hiện vật cá nhân

Địa điểm phát hiện 2 bộ xương người trong cánh rừng ở Gia Lai, lực lượng chức năng tìm thấy một số tư trang cá nhân.

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