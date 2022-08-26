Tại nơi phát hiện 2 thi thể chỉ còn bộ xương khô, lực lượng chức năng ghi nhận thêm nhiều tình tiết mới, ngoài các vật dụng, đồ đạc của nạn nhân ngổn ngang, cơ quan chức năng đã tìm thấy xe máy được cho là của nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc phát hiện 2 thi thể đã phân hủy hoàn toàn chỉ còn bộ xương nằm trên võng ở khu vực rừng thuộc xã Đăk Rong, huyện K'bang, tỉnh Gia Lai, ngày 26/8, theo thông tin từ VTC News, lực lượng chức năng đã ghi nhận thêm nhiều tình tiết mới tại hiện trường vụ việc. Cụ thể, nguồn tin xác nhận với VTC News như sau:

"Trong quá trình truy tìm tung tích nạn nhân, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe máy nghi của nạn nhân. Chiếc xe máy mang hiệu Wave, màu đen - bạc, không có biển kiểm soát. Rà soát từ số khung, số máy, xác định chiếc xe máy có nguồn gốc đăng ký tại tỉnh Đắk Lắk".

Chiếc xe máy nghi của các nạn nhân. (Ảnh: VTC News)

Hiện các cơ quan chức đang tiếp tục tiến hành rà soát, xác minh thông tin để làm rõ chủ sở hữu chiếc xe máy. Trước đó, hôm 22/8, trong khi đi hái măng tại khu vực rừng thuộc xã Đăk Rong, giáp ranh xã Hiếu, người dân phát hiện 2 thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ xương khô.

Khu vực phát hiện 2 bộ xương khô. (Ảnh: VTC News)

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, bộ xương dưới đất là nam giới, tuổi khoảng từ 30 đến 50, cao 1,68m. Bộ xương trên võng là bé trai, tuổi từ 10 đến 15, cao khoảng 1,3m. Thời gian tử vong được xác định là từ 3 đến 4 tháng trước.

Các thi thể đã phân huỷ hoàn toàn, không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực, được bọc nguyên trong quần áo và chăn dày. Nhận định ban đầu, khả năng đây là 2 cha con từ địa phương khác, vào rừng thu hái lâm sản.

Hiện Công an huyện Kbang đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai điều tra vụ việc.

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