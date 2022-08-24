Vụ phát hiện hai bộ xương khô trên võng ở Gia Lai: Khả năng do ngộ độc?

Xã hội 24/08/2022 20:27

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện một thi thể nằm trên võng, một thi thể dưới đất đã phân hủy chỉ còn lại xương nhưng không có giấy tờ tùy thân.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 24/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong, truy tìm thông tin về 2 thi thể được phát hiện trong cánh rừng thuộc xã Đăk Krong, huyện Kbang.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định có 2 thi thể đã tử vong cách thời điểm phát hiện từ 7-8 tháng trước. Trong đó, một thi thể nằm trên võng, một thi thể nằm dưới đất đã phân hủy, chỉ còn lại phần xương.

Hiện trường để lại không có dấu hiệu ẩu đả, xô xát, các vật dụng như nồi nấu ăn, cưa tay… không có dấu hiệu bị xáo trộn, có bếp lửa đã tàn. Nhiều khả năng nguyên nhân dẫn đến tử vong là do ngộ độc thực phẩm.

Đáng chú ý, tại hiện trường cơ quan chức năng còn phát hiện tượng thần tài màu đỏ và tượng tỳ hưu màu xanh ngọc được đặt cố định trên nền đất cao. Theo công an huyện Kbang, ban đầu người dân phát hiện các thi thể đã báo cho Công an xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Sau đó, đơn vị này kiểm tra và phát hiện vị trí thuộc địa phận tỉnh Gia Lai nên đã báo cho Công an huyện Kbang tiếp tục xử lý vụ việc.

Vụ phát hiện hai bộ xương khô trên võng ở Gia Lai: Khả năng do ngộ độc? - Ảnh 1
Hiện trường phát hiện hai thi thể tại khu vực rừng Kbang (Gia Lai) - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, theo cơ quan điều tra, ngày 22/8, một nhóm người dân địa phương trong khi đi rừng hái măng phát hiện hai chiếc võng được móc dưới tán cây. Khi người dân đến xem thì phát hiện trên võng là thi thể người chết chỉ còn trơ xương, quần áo mục nát.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, hai thi thể trên có khả năng là người ở địa phương khác đến, vì trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Kbang không có trường hợp nào gia đình thông báo mất tích đến các cơ quan chức năng.

Nơi phát hiện 2 bộ xương người trong rừng ở Gia Lai: Tìm thấy một số hiện vật cá nhân

Nơi phát hiện 2 bộ xương người trong rừng ở Gia Lai: Tìm thấy một số hiện vật cá nhân

Địa điểm phát hiện 2 bộ xương người trong cánh rừng ở Gia Lai, lực lượng chức năng tìm thấy một số tư trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   phát hiện 2 bộ xương khô nguyên nhân 2 người tử vong 2 bộ xương khô trong rừng

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 54 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 36 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 14 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?