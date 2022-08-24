Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện một thi thể nằm trên võng, một thi thể dưới đất đã phân hủy chỉ còn lại xương nhưng không có giấy tờ tùy thân.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 24/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong, truy tìm thông tin về 2 thi thể được phát hiện trong cánh rừng thuộc xã Đăk Krong, huyện Kbang.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định có 2 thi thể đã tử vong cách thời điểm phát hiện từ 7-8 tháng trước. Trong đó, một thi thể nằm trên võng, một thi thể nằm dưới đất đã phân hủy, chỉ còn lại phần xương.

Hiện trường để lại không có dấu hiệu ẩu đả, xô xát, các vật dụng như nồi nấu ăn, cưa tay… không có dấu hiệu bị xáo trộn, có bếp lửa đã tàn. Nhiều khả năng nguyên nhân dẫn đến tử vong là do ngộ độc thực phẩm.

Đáng chú ý, tại hiện trường cơ quan chức năng còn phát hiện tượng thần tài màu đỏ và tượng tỳ hưu màu xanh ngọc được đặt cố định trên nền đất cao. Theo công an huyện Kbang, ban đầu người dân phát hiện các thi thể đã báo cho Công an xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Sau đó, đơn vị này kiểm tra và phát hiện vị trí thuộc địa phận tỉnh Gia Lai nên đã báo cho Công an huyện Kbang tiếp tục xử lý vụ việc.

Hiện trường phát hiện hai thi thể tại khu vực rừng Kbang (Gia Lai) - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, theo cơ quan điều tra, ngày 22/8, một nhóm người dân địa phương trong khi đi rừng hái măng phát hiện hai chiếc võng được móc dưới tán cây. Khi người dân đến xem thì phát hiện trên võng là thi thể người chết chỉ còn trơ xương, quần áo mục nát.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, hai thi thể trên có khả năng là người ở địa phương khác đến, vì trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Kbang không có trường hợp nào gia đình thông báo mất tích đến các cơ quan chức năng.

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