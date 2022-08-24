Cô gái hát song ca ở quán karaoke bị bạn trai đánh được xác định gãy xương hàm, thương tích nặng

Xã hội 24/08/2022 14:41

Người nhà nạn nhân đều không thể ngờ người bạn trai của con mình lại có thể ra tay hành hung, bạo lực đến như vậy. 

Mới đây, vụ việc hành hung bạn gái sau khi ca hát tại một quán karaokeThanh Hóa đã khiến nhiều người bàng hoàng. Theo thông tin từ Zing News, ngày 24/8, Công an TP Thanh Hóa đang tiến hành điều tra một phụ nữ bị bạn trai đánh đến dập xương mũi, gãy xương hàm.

Vào thời điểm trên, người nhà nạn nhân cũng đã vô cùng sốc khi nghe tin con gái bị hành hung, thương tích đầy người. Em gái nạn nhân sau khi đưa chị gái đến viện cũng đã ngất xỉu vì quá sợ hãi.

Cô gái hát song ca ở quán karaoke bị bạn trai đánh được xác định gãy xương hàm, thương tích nặng - Ảnh 1

Khuôn mặt biến dạng của chị V. thời điểm bị ông Nhạc đánh đập. Ảnh: Người lao động

Người nhà nạn nhân cho hay, quá trình theo dõi, điều trị, nạn nhân được xác định bị dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt, có nhiều vết bầm tím trên cơ thể, việc nói chuyện gặp nhiều khó khăn. Dự kiến, hôm nay (24/8), chị V. cũng phải tiến hành phẫu thuật vùng mặt, tỉ lệ thương tích nặng.

Chị D. (em gái nạn nhân) cho biết 2 người có quan hệ tình cảm được khoảng 2 năm. “Tôi từng gặp anh N. thì thấy cũng bình thường. Không hiểu sao anh ấy lại hành xử như thế”, chị D. kể lại. Bên cạnh đó, sau khi hành hung, tên này còn đe dọa sẽ giết con gái chị V. nếu người phụ nữ này đến bệnh viện hoặc báo công an.

Cô gái hát song ca ở quán karaoke bị bạn trai đánh được xác định gãy xương hàm, thương tích nặng - Ảnh 2
Chị V. nhập viện trong tình trạng dập xương mũi, gãy xương hàm. Ảnh: Zing News

Theo Người lao động đưa tin, em gái nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khi biết tin chị gái ruột của mình là N.T.V. (SN 1985, ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) bị bạn trai đánh đập dã man vào đêm 21 và rạng sáng ngày 22-8.

Cụ thể, tối ngày 21/8, chị V. được anh N. (sinh năm 1986, trú TP Thanh Hóa) đón đi ăn tối. Sau đó, nhóm của họ gồm 6 người đi hát karaoke. Khi chị V. hát song ca với một bạn nam trong nhóm thì anh N. ghen tuông, đánh ngay tại phòng.

Cô gái hát song ca ở quán karaoke bị bạn trai đánh được xác định gãy xương hàm, thương tích nặng - Ảnh 3
Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện ở Thanh Hóa. Ảnh: Người lao động

Sau đó, chị V. chạy xuống tầng 1 để về nhà bằng ôtô người quen. Đi được một đoạn, anh N. đuổi theo, chặn đầu xe, yêu cầu chị sang ôtô do anh N. cầm lái. Đến một khu đất trống, anh N. khóa cửa xe, hành hung, lột quần áo và quay video. Đến khoảng 3h ngày 22/8, anh N. đưa nạn nhân về nhà và chỉ nói chị V. bị ngã. Sự việc được con gái nạn nhân phát giác, báo người nhà và hiện công an đang vào cuộc điều tra, xử lý đúng người đúng tội.

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