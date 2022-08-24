Khi người dân mở túi giấy báo và chiếc khăn cuốn bên ngoài thì phát hiện cháu bé đã tử vong.

Cụ thể, theo thông tin từ Tiền Phong, một bé sơ sinh được người dân phát hiện trong tình trạng đã tử vong trước cổng bệnh viện ở Bình Dương vào khoảng trưa ngày 23/8.

Một số người dân khi phát hiện thấy đã vội vàng tháo khăn và giấy báo cuốn người bé, nhưng bé đã tử vong.

Bé trai được phát hiện tử vong bị bỏ rơi ở cổng bệnh viện Bình Dương. Ảnh: Tiền phong

Được biết, khu vực gần bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) có nhiều công nhân lao động sinh sống, làm việc. Ngành chức năng thị xã Bến Cát thông báo, ai là người thân của cháu bé bị bỏ rơi nhanh chóng đến làm thủ tục để đón nhận thi thể bé trai. Hiện, ngành chức năng đã đưa thi thể bé vào nhà xác.

Thời gian gần đây, có nhiều vụ việc các bé sơ sinh phát hiện bị bỏ rơi. Cụ thể, thời gian gần nhất vào ngày 18/8, báo Người lao động thông tin một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trước nhà hàng trong thùng đựng trái cây. Ngay sau đó, cháu bé được người dân đưa đến Trạm Y tế thị trấn Đô Lương để được chăm sóc. Nhiều người dân mang theo sữa, góp tiền hỗ trợ giúp bé, chính quyền cũng phát thông báo rộng rãi để tìm người thân cho cháu vào lúc này. Vụ việc đã khiến không ít người xót xa.

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