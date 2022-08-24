Bình Dương: Xót xa bé sơ sinh tử vong bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện, tình trạng cuốn trong tờ báo và chiếc khăn

Xã hội 24/08/2022 09:32

Khi người dân mở túi giấy báo và chiếc khăn cuốn bên ngoài thì phát hiện cháu bé đã tử vong.

Cụ thể, theo thông tin từ Tiền Phong, một bé sơ sinh được người dân phát hiện trong tình trạng đã tử vong trước cổng bệnh viện ở Bình Dương vào khoảng trưa ngày 23/8.

Một số người dân khi phát hiện thấy đã vội vàng tháo khăn và giấy báo cuốn người bé, nhưng bé đã tử vong.  

Bình Dương: Xót xa bé sơ sinh tử vong bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện, tình trạng cuốn trong tờ báo và chiếc khăn - Ảnh 1
Bé trai được phát hiện tử vong bị bỏ rơi ở cổng bệnh viện Bình Dương. Ảnh: Tiền phong

Được biết, khu vực gần bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) có nhiều công nhân lao động sinh sống, làm việc. Ngành chức năng thị xã Bến Cát thông báo, ai là người thân của cháu bé bị bỏ rơi nhanh chóng đến làm thủ tục để đón nhận thi thể bé trai. Hiện, ngành chức năng đã đưa thi thể bé vào nhà xác.

Thời gian gần đây, có nhiều vụ việc các bé sơ sinh phát hiện bị bỏ rơi. Cụ thể, thời gian gần nhất vào ngày 18/8, báo Người lao động thông tin một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trước nhà hàng trong thùng đựng trái cây. Ngay sau đó, cháu bé được người dân đưa đến Trạm Y tế thị trấn Đô Lương để được chăm sóc. Nhiều người dân mang theo sữa, góp tiền hỗ trợ giúp bé, chính quyền cũng phát thông báo rộng rãi để tìm người thân cho cháu vào lúc này. Vụ việc đã khiến không ít người xót xa.

Cha ruột tố cáo con gái tử vong nghi bị chồng bạo hành: khám nghiệm tử thi để làm rõ

Cha ruột tố cáo con gái tử vong nghi bị chồng bạo hành: khám nghiệm tử thi để làm rõ

Sau khi nạn nhân rơi vào tình trạng hôn mê, được đưa vào bệnh viện điều trị thì tử vong ngoại viện.

Xem thêm
Từ khóa:   bé bị bỏ rơi bé sơ sinh bị bỏ rơi Bình Dương bé sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 47 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 28 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?