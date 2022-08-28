Rủ nhau ra hồ nước tắm, 2 anh em sinh đôi đuối nước thương tâm khiến nhiều người đau xót

Xã hội 28/08/2022 15:53

Vừa qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra trường hợp đuối nước thương tâm của 2 anh em sinh đôi vừa chỉ mới 8 tuổi.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động chiều ngày 28/8, một lãnh đạo UBND xã Ea Tul, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk cho biết chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể 2 cháu sinh đôi chết đuối thương tâm cho gia đình tổ chức hậu sự.

Thông tin ban đầu cho biết vào trưa cùng ngày, gia đình chị H’Đ. (SN 1993, trú tại buôn Yao, xã Ea Tul) không thấy 2 con là Y.Đ. và Y.L. (cùng SN 2014, ngụ buôn Yao, xã Ea Tul) nên đã hô hoán mọi người đi tìm.

Rủ nhau ra hồ nước tắm, 2 anh em sinh đôi đuối nước thương tâm khiến nhiều người đau xót - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Khi mọi người ra hồ nước gần nhà thì tá hỏa phát hiện quần áo và dép của 2 cháu nhỏ để trên bờ. Được biết, đây là hồ nước mà người dân dùng để tưới cà phê. 

Theo thông tin từ báo VietNamNet ngay sau đó, người dân và lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm thì phát hiện và trục vớt được thi thể hai cháu dưới hồ nước lên. 

Theo lãnh đạo xã Ea Tul, hai nạn nhân là anh em sinh đôi của vợ chồng chị H’Đ. Trước những mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ để gia đình tổ chức hậu sự cho các em. 

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