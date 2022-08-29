Theo vị lãnh đạo, tối 27/8, người dân xóm Trọng Phú, xã Phong Phú (cách hiện trường vụ án khoảng 2-3 km) trình báo có một người giống Phiên xin thức ăn, sau đó bỏ đi luôn.

Theo thông tin từ Zing News sáng ngày 29/8, lãnh đạo UBND xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình , cho biết các lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tích cực truy bắt nghi phạm giết người Bùi Văn Phiên (38 tuổi, người địa phương).

Cũng theo vị này, Phiên có kinh nghiệm trong việc đi rừng, sinh sống ở những nơi khắc nghiệt. Nghi phạm từng là trưởng xóm nên thông thuộc địa hình khu vực này.

"Lực lượng chức năng nghi vấn đó là Phiên. Tuy nhiên, khi đến nơi, cơ quan chức năng đã bị mất dấu. Chó nghiệp vụ cũng được huy động nhưng không thể đánh hơi được hướng đi của người này", lãnh đạo xã Phong Phú nói.

Đối tượng Bùi Văn Phiên - Ảnh: Zing News

Trong ngày 27/8, phạm vi lực lượng chức năng khoanh vùng để truy tìm Phiên đã được mở rộng. Ngoài xóm Trọng Phú, cảnh sát rà soát thêm xã Phú Cường và xã Mỹ Hòa. Khu vực này có tổng diện tích khoảng 40-50 km2, địa hình chủ yếu là rừng núi. Lực lượng công an 2 xã này đã được huy động để phối hợp, triển khai các mũi tìm kiếm Bùi Văn Phiên.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành tổ chức vây bắt tìm kiếm hung thủ - Ảnh: Zing News

Trước đó theo thông tin từ báo VietNamNet khoảng 15h ngày 25/8, do mâu thuẫn, Bùi Văn Phiên (38 tuổi, trú tại xóm Trọng Phú, xã Phong Phú) đã dùng dao tấn công 5 người trong gia đình bên vợ gồm: Bố mẹ vợ, chị gái của vợ, vợ và con trai. Hậu quả vụ truy sát làm bà Bùi Thị Mai (mẹ vợ của Phiên) tử vong tại Trung tâm y tế huyện Tân Lạc do vết thương quá nặng.

Còn ông Bùi Văn Dảy (bố vợ) và chị vợ Bùi Thị Tư bị thương nặng, đang được cấp cứu và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tân Lạc. Riêng vợ nghi phạm may mắn chạy thoát, còn cháu Bùi Thanh Chính, con trai nghi phạm cũng bị thương ở chân.

Bác sĩ Đinh Quang Hòa - Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc cho biết, khoảng ngày 25/8, trung tâm tiếp nhận 3 bệnh nhân đến cấp cứu. Khi vào viện, các bệnh nhân có nhiều vết thương trên cơ thể, mất nhiều máu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet

"Cả 3 bệnh nhân đều được cấp cứu tích cực. Tuy nhiên, đến 16h40 cùng ngày, bệnh nhân Bùi Thị Mai tử vong do sốc chấn thương, đứt khí quản, đứt động mạch cảnh trái, vết thương thấu bụng gây mất máu cấp", vị bác sĩ nói.

Công an huyện Tân Lạc thông tin, khi gây án, đối tượng Phiên mặc áo màu xanh, quần tối màu. Đồng thời khuyến cáo, ai biết thông tin về đối tượng trên hiện đang lẩn trốn ở đâu thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ qua số điện thoại trực ban Công an huyện Tân Lạc (02183834012).