Hai thiếu niên đang đi trên đường xảy ra va chạm với xe khách đi hướng chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến 2 đi xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Zing News tối ngày 30/8, tại Km 1885+700 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy khiến hai người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Thanh Ngân (50 tuổi, trú tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), điều khiển ôtô khách biển kiểm soát: 47B-021.01 lưu thông theo hướng Đắk Nông - Đắk Lắk.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ báo Giao Thông khi xe khách chạy đến địa điểm trên bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS: 48B1-342.18, trên xe có hai người gồm: Trịnh Văn Hiếu (17 tuổi) và Trần Minh Đạt (14 tuổi) ( cả 2 nạn nhân cùng trú tại thôn 10, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, chưa xác định được người điều khiển) lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến hai nạn nhân tử vong.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an huyện Đắk Song bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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