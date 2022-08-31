Chở em đi học về qua cầu, cháu bé 10 tuổi không may rơi xuống sông tử vong thương tâm

Xã hội 31/08/2022 20:18

Mới đây trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vừa xảy ra trường hợp tử vong thương tâm. Cụ thể, trên đường từ trường về nhà, hai anh em đi trên một xe đạp. Khi đến cầu Cây Bứa, hai anh em gặp tai nạn, anh trai rơi xuống sông tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động chiều ngày 31/8, ông Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch UBND xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn vừa có một cháu bé bị rơi xuống cầu Cây Bứa đuối nước tử vong.

Theo ông Lâm, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ cùng ngày. Lúc này, cháu Đào Trung Tín (10 tuổi), đi xe đạp chở theo em ruột là cháu Đào Trung Hải (8 tuổi, cùng ngụ thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện) từ trường về nhà. Khi đi ngang qua cầu Cây Bứa (thuộc thôn Phú Vinh, xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi), hai cháu bị ngã xe, cháu Tín rơi xuống đoạn sông bên dưới cầu, còn cháu Hải ngã trên cầu.

Chở em đi học về qua cầu, cháu bé 10 tuổi không may rơi xuống sông tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM ngay sau khi thấy anh trai rớt xuống sông, Hải và một em học sinh đi cùng chạy về nhà gọi người thân đến ứng cứu anh trai. Tuy nhiên, khi người nhà đến nơi, Tín đã nổi lên mặt nước. Người nhà đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, hai anh em Tín và Hải vừa đến trường để sắp lớp chuẩn bị cho năm học mới.

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