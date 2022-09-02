Theo đó, sáng 31/8, sau khi đến Trường THCS Chu Văn An để khai giảng thử, em Đ.T.K.A cùng một nữ sinh cùng lớp là K.Ch trên đường về nhà. Khi đạp xe đến gần quán cà phê An Nhiên (đường Hà Huy Tập, cách Trường THCS Chu Văn An khoảng 300m) thì bất ngờ bị một nhóm học sinh cả nam và nữ chặn đầu xe.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, cụ thể trong trình báo của anh Đặng Văn Th. (SN 1982, cư trú ở đường Bà Triệu, TP. Huế) với cơ quan chức năng, con gái anh là cháu Đ.T.K.A (học sinh lớp 8/9, Trường THCS Chu Văn An, phường Xuân Phú, TP. Huế) bị một nhóm bạn cùng trường chặn đường rồi đánh đập dã man ngay sau lễ khai giảng thử của trường.

Trong khi em K.A bị đánh, có 4 học sinh đứng xem. Đồng thời, có một người trong nhóm đã quay lại clip.

Tiếp đó, nhóm này khống chế đưa cháu A. tới một khu vực trống ở gần Trường Tiểu học Xuân Phú. Tại đây, cháu A. bị 2 nữ sinh xông vào kéo tóc và đánh đập tàn nhẫn. Người đánh em A. là Ng.Ch (nữ sinh lớp 7/3 Trường THCS Chu Văn An) và 1 nữ sinh khác tên Th.H (trước đây là học sinh lớp 9 Trường THCS Chu Văn An).

Đoạn clip sau đó được một người trong nhóm này gửi cho người chị họ của em K.A. Qua đoạn clip cho thấy, một nữ sinh trong trang phục quần xanh áo trắng đã liên tục dùng tay đánh đập, dùng chân đạp mạnh vào người của cháu K.A. Chưa dừng lại ở đó, nữ sinh này còn liên tục dùng hai tay túm mái tóc dài của cháu K.A rồi kéo lê xung quanh khu vực đất trống.

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân, sau khi bị đánh dã man, em K.A trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn, đau đầu…

Anh Đặng Văn Th. cho biết, hiện em K.A đã đươc chụp CT. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết, hiện tinh thần cháu K.A đang hoảng loạn và đang uống thuốc theo đơn của bác sĩ.

Toàn bộ sự việc đã được em K.A tường trình trong đơn gửi Ban Giám hiệu Trường THCS Chu Văn An.

Ngay sau khi nhận được phản ánh từ anh Đặng Văn Th., bố của nạn nhân, P.V Báo CAND đã gửi clip kèm theo đơn trình báo gửi cho Ban Giám hiệu Trường THCS Chu Văn An đến ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Nữ sinh cùng trường bắt em K.A nằm xuống, rồi ngồi trên người để đánh tới tấp - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Quá bất ngờ trước sự việc hy hữu này, ông Nguyễn Tân cho biết, Sở sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm để làm gương nhằm ngăn chặn những sự việc đáng tiếc này ngay từ đầu năm học.

Hiện, ông Nguyễn Tân đã chỉ đạo Phòng Phụ trách khối THCS tham mưu lãnh đạo chỉ đạo xử lý nghiêm, ngăn chặn từ đầu năm học. Đồng thời, trước mắt đưa nạn nhân vào diện được chăm sóc đặc biệt.

Sáng 2/9, trao đổi qua điện thoại với PV, anh Đặng Văn Th. cho biết, hiện, giám thị và giáo viên chủ nhiệm Trường THCS Chu Văn An đã làm việc với em K.A và buổi làm việc có anh cùng tham gia. Trong chiều 1/9, Công an phường Xuân Phú, địa bàn nơi em K.A bị đánh và cũng là nơi đóng chân của Trường THCS Chu Văn An cũng đã lấy lời khai của em K.A. và có sự chứng kiến của anh Th.

Anh Th. cho biết, quan điểm của anh là yêu cầu nhà trường cũng như cơ quan Công an phải xử lý nghiêm sự việc này để nhằm răn đe, tránh những trường hợp đáng tiếc tương tự xảy ra trong môi trường giáo dục.