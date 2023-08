Theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, cụ thể trong trình báo của anh Đặng Văn Th. (SN 1982, cư trú ở đường Bà Triệu, TP. Huế) với cơ quan chức năng, con gái anh là cháu Đ.T.K.A (học sinh lớp 8/9, Trường THCS Chu Văn An, phường Xuân Phú, TP. Huế) bị một nhóm bạn cùng trường chặn đường rồi đánh đập dã man ngay sau lễ khai giảng thử của trường.

Theo đó, sáng 31/8, sau khi đến Trường THCS Chu Văn An để khai giảng thử, em Đ.T.K.A cùng một nữ sinh cùng lớp là K.Ch trên đường về nhà. Khi đạp xe đến gần quán cà phê An Nhiên (đường Hà Huy Tập, cách Trường THCS Chu Văn An khoảng 300m) thì bất ngờ bị một nhóm học sinh cả nam và nữ chặn đầu xe.