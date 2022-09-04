Liên quan đến vụ hai bé gái trượt chân ngã xuống suối khi đang chụp ảnh, mới đây lực lượng chức năng cho biết đã tìm thấy thi thể của cháu gái xấu số.

Theo thông tin từ Zing News sau hơn một ngày xảy ra vụ đuối nước, đến 22h đêm qua (3/9), các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu Lò Thuỳ Linh, cách vị trí ban đầu khoảng 30 m.

Đây là khu vực dòng nước bị quẩn lại sau khi dòng chảy siết phía bên sườn đồi đánh bật vào dãy đá nằm dọc xuôi theo dòng nước, khiến việc tìm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo VOV

Tiếp tục tìm kiếm, đến 3h30 sáng nay (4/9), thi thể của cháu Lò Thị Bảo Thu cũng đã được tìm thấy gần khu vực trên.

Các cơ quan chức năng đang hoàn thiện mọi thủ tục theo quy định để khẩn trương bàn giao thi thể 2 cháu về gia đình lo an táng.

Trước đó theo thông tin từ báo VTC News cho biết ông Lò Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã Pa Thơm cho biết, khoảng 11h45 ngày 2/9, tại khu vực suối Nậm Núa (địa phận bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm) xảy ra vụ đuối nước khiến 2 bé gái mất tích.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm thi thể của 2 cháu ngay sau khi vụ việc xảy ra - Ảnh: Báo VOV

Vào thời điểm trên, cháu L. (sinh năm 2008, trú tại bản Mớ, xã Noong Hẹt) và cháu Th. (sinh năm 2008, trú tại bản Phăng 1, xã Mường Phăng) đang chơi, chụp ảnh tại khu vực suối Nậm Núa thì bị trượt chân ngã xuống suối đuối nước và bị cuốn trôi mất tích.

Thương tâm 2 bé gái đang chụp ảnh không may trượt té xuống suối bị nước cuốn đi mất tích Hiện chính quyền xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đang tập trung cùng với các lực lượng chức năng tìm kiếm 2 trẻ bị nước cuốn mất tích trên địa bàn.

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