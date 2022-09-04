Thông tin MỚI vụ ô tô tông xe máy làm 2 vợ chồng tử vong thương tâm: Chạy quá tốc độ, bất chấp hiệu lệnh của CSGT

Xã hội 04/09/2022 16:16

Liên quan tới vụ ô tô chạy quá tốc độ tông chết 2 vợ chồng ở Nghệ An, mới đây lực lượng chức năng cho biết chiếc xe gây tai nạn đã chạy quá tốc độ cho phép và bất chấp hiệu lệnh của CSGT.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết vào khoảng 14h48’ ngày 3/9, tại Km 45+800, QL48A (thuộc địa phận xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), xe ô tô con BKS: 37A - 391.70 do Dương Văn Thành (SN 1975, trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển chở trên xe 5 người đã vi phạm chạy quá tốc độ quy định.

Chiếc xe này đã chạy với tốc độ 96km/h, trong khi qua đoạn đường này tốc độ giới hạn chỉ là 50km/h.

Đến khoảng 14h55’, khi chiếc xe ô tô chạy tới Km41+100 thì bị tổ công tác số 3 của Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT mà cố tình lái xe bỏ chạy.

Thông tin MỚI vụ ô tô tông xe máy làm 2 vợ chồng tử vong thương tâm: Chạy quá tốc độ, bất chấp hiệu lệnh của CSGT - Ảnh 1
Chiếc xe ô tô vỡ nát hoàn toàn sau vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Tổ công tác đã thông báo ngay cho tổ 5 thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 và Công an TX.Thái Hòa phối hợp kiểm tra, ngăn chặn, dừng xe để xử lý.

Theo thông tin từ Zing News sau khi bỏ chạy qua tổ CSGT số 3, đến khoảng 15h15, xe con này chạy đến Km39+900, QL48A thì tông phải xe máy do ông T.V.Q. (SN 1971) chở theo vợ là N.T.T. (SN 1980, cùng trú ở xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Vụ tai nạn khiến ông Q. tử vong tại chỗ, bà T. bị thương rất nặng được đưa đến bệnh viện cũng tử vong. Ngoài ra, 5 người ngồi trên ôtô cũng bị thương.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị đẩy bay hàng chục mét, phần đuôi ôtô lọt xuống rãnh giao thông, toàn bộ đầu xe bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ bay tung tóe trên mặt đường.

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Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến chiếc xe máy bị đẩy bay xa, 2 vợ chồng ngồi trên xe máy tử vong, 5 người bị thương.

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