Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến chiếc xe máy bị đẩy bay xa, 2 vợ chồng ngồi trên xe máy tử vong, 5 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào sáng ngày 4/9, thông tin từ UBND xã Nghĩa Tiến, TX.Thái Hòa, Nghệ An cho biết trên địa bàn xã này đã xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 16h ngày 3/9 trên Quốc lộ 48 thuộc địa phận xóm Hưng Lập, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An giữa xe ô tô mang BKS 37A-391.70 (trên xe chở 5 người) với xe máy BKS 37-G1 64824 (trên xe chở 2 người) chạy cùng chiều.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương. (Ảnh: Thanh Niên)

Hậu quả, vụ tai nạn khiến xe máy bị đẩy ra xa nhiều mét, 2 người ngồi trên xe máy bị văng ra khỏi xe. 2 vợ chồng ngồi trên xe máy bị văng xuống đường, đàn ông tử vong tại chỗ, người phụ nữ được xe cứu thương đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Xe ô tô cũng bị hư hỏng nặng, đầu xe nát bét, kính bị vỡ; 5 người trên xe ô tô bị thương, sau đó cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo một số nguồn tin, xe ôtô con từ huyện Tân Kỳ chở 5 người đi ăn đám hỏi.

Vụ tai nạn khiến ôtô cũng bị hư hỏng nặng, đầu xe nát bét. (Ảnh: Thanh Niên)

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông và Công an thị xã Thái Hòa, công an xã Nghĩa Tiến đã kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật khi trên địa bàn xảy ra tai nạn giao thông.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-to-cho-khach-di-an-hoi-phong-nhanh-dam-vao-xe-may-khien-2-nguoi-tu-vong-5-nguoi-bi-thuong-499123.html