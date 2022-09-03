Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 9h ngày 3/9 tại thôn Lưu Khánh, xã Phú Dương (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều ngày 3/9, thông tin từ lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến Quốc lộ 49A qua địa bàn xã Phú Dương (TP. Huế) làm một phụ nữ tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ. (Ảnh: Tiền Phong)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào trưa cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thu H. (39 tuổi, trú huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 74F1-114.90 đang chạy về hướng TP Huế - Thuận An.

Khi đến địa bàn thôn Lưu Khánh (xã Phú Dương, TP Huế), xe máy do chị H. điều khiển bất ngờ bị trượt ngã. Lúc này, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 75H-00620 kéo theo romooc biển kiểm soát 75R-007.87 do tài xế Lê Nam T. (49 tuổi, trú xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đi phía sau cùng chiều vì quá bất ngờ đã tông phải. Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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