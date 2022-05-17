Liên quan đến vụ xe khách tông chết 3 người tại Bình Định, cơ quan Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Nhân về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo nguồn tin từ báo VOV, Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Nhân (49 tuổi) trú thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” khi tông phải xe máy dẫn đến 3 mạng người tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: VOV

Bước đầu, công an xác định lái xe khách Nguyễn Hữu Nhân không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định nên đã tông vào xe máy. Lái xe mô tô Phạm Công Nhựt điều khiển xe qua đường không quan sát, không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, vi phạm nồng độ cồn.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, trước đó vụ tai nạn nêu trên xảy ra lúc 1h25 ngày 2-5 tại ngã tư có đèn tín hiệu giao thông ở km 1127+600 quốc lộ 1 qua thôn Gia An Đông. Xe khách biển số tỉnh Đắk Lắk do ông Nguyễn Hữu Nhân (49 tuổi, ở thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển theo hướng Bắc - Nam, khi qua ngã tư thì tông vào xe máy chở ba người đi hướng Đông - Tây.

Tai nạn làm cả ba người đi xe máy là Phạm Công Nhựt (25 tuổi), Đoàn Anh Tuấn (28 tuổi) và Nguyễn Xuân Hạnh (27 tuổi, cùng ở xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn) tử vong tại chỗ.

Hiện, Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang tạm giam lái xe Nguyễn Hữu Nhân để tiếp tục điều tra vụ tai nạn này.

Video: Tuổi Trẻ

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