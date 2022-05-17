Thương tâm vụ xe máy đấu đầu xe tải tại Yên Bái khiến 2 người tử vong tại chỗ

Xã hội 17/05/2022 11:19

Cơ quan chức năng hiện đang có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại huyện Văn Chấn, Yên Bái.

Theo thông tin từ báo Lao Động, hồi 20h20 ngày 16.5, tại km 174+ 550 Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Thương tâm vụ xe máy đấu đầu xe tải tại Yên Bái khiến 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường - Ảnh: Báo Lao Động

Tại thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 29H- 795.03 do lái xe Lưu Ngọc Trung (SN 1975) trú tại phố Vạn Xuân 1, phường Thanh Bình, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình điều khiển.

Trên xe chở theo Triệu Văn Quân (SN 2003) và Lý Văn Trường (SN 1983) cùng trú tại Thôn Suối Kho, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình di chuyển theo hướng thị xã Nghĩa Lộ đi TP.Yên Bái.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống khi đi đến đoạn đường trên bất ngờ va chạm với xe moto đi ngược chiều có BKS 21B1- 096.75, trên xe có 2 người là N.X.K (SN 1985) và H.V.C (SN 1990), cùng trú tại thôn Khe Đắc, xã Cát Thịnh, huyện Văn chấn, tỉnh Yên Bái.

Thương tâm vụ xe máy đấu đầu xe tải tại Yên Bái khiến 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Sức Khỏe và Đời Sống

Cú va chạm quá mạnh khiến cho 2 người đi trên xe moto là K và C tử vong tại chỗ, tại hiện trường những mảnh vỡ của 2 phương tiện văng tứ tung. 

 

Ngay sau khi được thông báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm trên. 

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