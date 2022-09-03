Phú Thọ: Ngã trong lúc đi xe máy, nam thanh niên bị thanh tre dài 15 cm đâm xuyên qua cổ

Xã hội 03/09/2022 15:02

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa cấp cứu nam thanh niên bị một thanh tre dài đâm vào cổ do ngã xe máy.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, thông tin từ bác sĩ Đặng Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một nam bệnh nhân bị một thanh tre dài 15 cm đâm xuyên cổ.

Cụ thể, trước đó vào khoảng 15h chiều ngày 2/9, anh H.V.C. (31 tuổi, quê ở Tuyên Quang) bị ngã xe máy khi đang đi trên đường. Lúc này, anh C. bị một thanh tre đâm xuyên qua cổ theo hướng từ trước về sau, từ dưới dái tai bên phải ra phía sau gáy bên trái.

Phú Thọ: Ngã trong lúc đi xe máy, nam thanh niên bị thanh tre dài 15 cm đâm xuyên qua cổ - Ảnh 1
 Nam thanh niên bị thanh tre đâm xuyên qua vùng cổ (Ảnh: Người Lao Động)

Ngay sau đó, anh C. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi nhập viện, bệnh nhân bị mất máu nhiều vùng đầu. Hình ảnh chụp CT cho thấy dị vật làm tổn thương vỡ bờ cung sau đốt sống C2 lệch phải, có vài bóng khí lân cận và tổn thương nhiều tổ chức khác.

Sau hơn một giờ phẫu thuật cấp cứu, các bác sĩ đã lấy được dị vật là một thanh tre dài khoảng 15 cm, được xác định đâm lệch động mạch cảnh khoảng 5 cm. Đây là điều rất may mắn với bệnh nhân. 

Phú Thọ: Ngã trong lúc đi xe máy, nam thanh niên bị thanh tre dài 15 cm đâm xuyên qua cổ - Ảnh 2
Đoạn tre dài 15 cm được các bác sĩ lấy ra sau phẫu thuật. (Ảnh: Người Lao Động)

Tối ngày 2/9, bác sĩ Đặng Thanh Hải cho biết, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca mổ, các tổn thương đã được các bác sĩ xử trí tối đa. Hiện tại bệnh nhân tỉnh và không có biểu hiện liệt hoặc các rối loạn nào khác.

Bác sĩ Đặng Thanh Hải khuyến cáo thêm: “Trong trường hợp người dân gặp tai nạn tương tự tuyệt đối không được rút dị vật, nên bất động tại chỗ và gọi ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, với các vết thương chảy máu do bị vật đâm hoặc cắt nên bịt kín bằng cách ép mép vết thương sát với dị vật. Dùng miếng vải vuông hoặc một khăn tam giác quấn lại thành vòng đệm xung quanh dị vật, sau đó dùng băng ép lại như với vết thương không có dị vật, chú ý không gây áp lực trực tiếp lên dị vật."

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