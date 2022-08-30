Từng bị kết án 18 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", thế nhưng khi mãn hạn tù, Phan Văn Út ở An Giang lại gây ra tội ác, khi dùng kéo đâm vào ngực em rể dẫn đến người này tử vong sau đó.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng này 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Văn Út (SN 1986; ngụ huyện Châu Phú) để điều tra về "Hành vi giết người".

Phan Văn Út tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Người Lao Động)

Cụ thể, theo thông tin điều tra ban đầu xác định, vào sáng 28/8, Phan Văn Út cùng với em vợ (tên Sẳn) nhậu tại nhà ở khóm Thạnh Lợi, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú. Sau đó, cả hai di chuyển đến chỗ khác gần đó nhậu tiếp.

Trong lúc nhậu, Phan Thị Diễm (vợ Sẳn) đến kêu chồng về. Hai vợ chồng xảy ra cự cãi. Thấy vậy, Út đến khuyên can rồi xảy ra mâu thuẫn với Sẳn, dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Út dùng kéo đâm vào ngực trái của Sẳn. Thấy người chồng chảy nhiều máu, Diễm liền tri hô mọi người đến hỗ trợ đưa đi cấp cứu, nhưng Sẳn đã tử vong trên đường đến Bệnh viện.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Người Lao Động)

Sau khi gây án, Út đã ném bỏ hung khí và trốn khỏi địa phương.

Đến chiều ngày 29/8, Phan Văn Út đến công an đầu thú. Được biết, Phan Văn Út từng bị phạt 18 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", vừa mới mãn hạn tù.

Hé lộ 'hung khí' nghi phạm 14 tuổi dùng để sát hại thiếu nữ 16 tuổi đến chết rồi hiếp dâm "Theo như báo cáo ban đầu, Thào A Lềnh lợi dụng lúc trời tối, lẻn vào nhà Thào Thị T. với ý định hiếp dâm. Lềnh đã dùng tay khống chế nạn nhân nhưng bị nạn nhân chống cự. Đối tượng sau đó đã dùng dây điện để siết cổ nạn nhân đến tử vong".

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