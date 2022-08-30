An Giang: Mới ra tù vì tội hiếp dâm trẻ em, người đàn ông dùng kéo đâm chết người

Xã hội 30/08/2022 11:18

Từng bị kết án 18 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", thế nhưng khi mãn hạn tù, Phan Văn Út ở An Giang lại gây ra tội ác, khi dùng kéo đâm vào ngực em rể dẫn đến người này tử vong sau đó.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng này 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Văn Út (SN 1986; ngụ huyện Châu Phú) để điều tra về "Hành vi giết người".

An Giang: Mới ra tù vì tội hiếp dâm trẻ em, người đàn ông dùng kéo đâm chết người - Ảnh 1
Phan Văn Út tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Người Lao Động)

Cụ thể, theo thông tin điều tra ban đầu xác định, vào sáng 28/8, Phan Văn Út cùng với em vợ (tên Sẳn) nhậu tại nhà ở khóm Thạnh Lợi, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú. Sau đó, cả hai di chuyển đến chỗ khác gần đó nhậu tiếp.

Trong lúc nhậu, Phan Thị Diễm (vợ Sẳn) đến kêu chồng về. Hai vợ chồng xảy ra cự cãi. Thấy vậy, Út đến khuyên can rồi xảy ra mâu thuẫn với Sẳn, dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Út dùng kéo đâm vào ngực trái của Sẳn. Thấy người chồng chảy nhiều máu, Diễm liền tri hô mọi người đến hỗ trợ đưa đi cấp cứu, nhưng Sẳn đã tử vong trên đường đến Bệnh viện.

An Giang: Mới ra tù vì tội hiếp dâm trẻ em, người đàn ông dùng kéo đâm chết người - Ảnh 2
Hiện trường vụ án. (Ảnh: Người Lao Động)

Sau khi gây án, Út đã ném bỏ hung khí và trốn khỏi địa phương.

Đến chiều ngày 29/8, Phan Văn Út đến công an đầu thú. Được biết, Phan Văn Út từng bị phạt 18 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", vừa mới mãn hạn tù.

Hé lộ 'hung khí' nghi phạm 14 tuổi dùng để sát hại thiếu nữ 16 tuổi đến chết rồi hiếp dâm

Hé lộ 'hung khí' nghi phạm 14 tuổi dùng để sát hại thiếu nữ 16 tuổi đến chết rồi hiếp dâm

"Theo như báo cáo ban đầu, Thào A Lềnh lợi dụng lúc trời tối, lẻn vào nhà Thào Thị T. với ý định hiếp dâm. Lềnh đã dùng tay khống chế nạn nhân nhưng bị nạn nhân chống cự. Đối tượng sau đó đã dùng dây điện để siết cổ nạn nhân đến tử vong".

Xem thêm
Từ khóa:   Giết người An Giang hiếp dâm trẻ em Mới ra tù vì tội hiếp dâm trẻ em tội hiếp dâm Dùng kéo đâm chết người

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 59 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 29 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?