Xót xa ước mơ dang dở của nữ sinh 16 tuổi bị chú họ 14 tuổi hiếp dâm và sát hại tàn độc

Xã hội 09/08/2022 15:05

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 10 bị sát hại ở tỉnh Sơn La, dư luận không khỏi xót xa cho em Thào T.T. chưa kịp thực hiện ước mơ thì đã bị chính chú họ mới 14 tuổi sát hại, cưỡng bức.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 10 bị sát hại ở xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 9/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vẫn đang tạm giữ Thào A.L. (14 tuổi, trú tại xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi giết người, hiếp dâm đối với nạn nhân là Thào T.T. (16 tuổi, ở cùng bản).

Theo vị lãnh đạo, tại cơ quan công an, bước đầu L. khai nhận, bản thân có ý định muốn quan hệ với T., nên đã sát hại rồi hiếp dâm nạn nhân. Sau đó, L. tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp xe máy của anh Thào A Pua (trú cùng bản với L.) để bỏ trốn khỏi địa phương.  

Đến ngày 31/7, khi L. đang lẩn trốn tại tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn thì bị tổ công tác Công an huyện Mai Sơn bắt giữ. Hiện tại, đơn vị vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc.

Xót xa ước mơ dang dở của nữ sinh 16 tuổi bị chú họ 14 tuổi hiếp dâm và sát hại tàn độc - Ảnh 1
Đối tượng Thào A Lềnh (hung thủ giết hại Thào Thị T.) bị bắt giữ - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, anh Thào A Hoa (36 tuổi, bố của nạn nhân) cho biết, từ hôm xảy ra sự việc cho đến nay, vợ chồng anh vẫn chưa khỏi đau xót khi mất đi đứa con út trong gia đình. Đây là cú sốc tinh thần lớn nhất trong cuộc đời mà anh chị phải nếm trải.

Vợ chồng anh Hoa sinh được 3 người con. Con gái lớn năm nay 21 tuổi đã lập gia đình riêng, con trai thứ 2 vừa học xong cấp 3. Còn T. là con gái út, năm nay mới vừa tròn 16 tuổi. Theo anh Hoa, ở nhà cháu T. thường tâm sự với bố mẹ rằng, sau khi đi học xong, cháu muốn được trở thành cô giáo, thế nhưng khi chưa thực hiện được ước mơ thì cháu đã ra đi ở cái độ tuổi đẹp nhất của một người con gái.

Xót xa ước mơ dang dở của nữ sinh 16 tuổi bị chú họ 14 tuổi hiếp dâm và sát hại tàn độc - Ảnh 2
Em Thào T.T. chưa kịp thực hiện ước mơ làm cô giáo thì đã bị chính chú họ mới 14 tuổi sát hại, cưỡng bức - Ảnh: Báo Dân Trí

Nói về hôm xảy ra sự việc, anh Hoa cho biết, khi đó vợ chồng anh đang đi làm xa nhà ở tỉnh Hưng Yên. Khoảng 5h sáng 24/7, anh nhận được tin dữ từ người em dâu. Nhận được tin, anh Hoa như rụng rời chân tay, vội vàng xin công ty nghỉ việc để sang đón vợ ở công ty khác, cùng nhau về quê.

"Lúc vợ chồng tôi về đến nhà thì đã quá trưa, khi đó họ hàng nội ngoại, hàng xóm có mặt rất đông, vợ tôi xuống xe còn không đi nổi. Lúc đó mọi người bảo con gái đang ở trong nhà, nhưng công an đang phong tỏa hiện trường để làm công tác khám nghiệm, vợ chồng tôi chỉ biết đứng ngoài khóc", anh Hoa kể.

Theo đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phù Yên cho biết, hoàn cảnh của gia đình nạn nhân tương đối khó khăn, bố mẹ em đi làm công nhân ở tỉnh Hưng Yên, mỗi năm chỉ về quê vài lần. Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ nạn nhân không có nhà.

Nữ sinh T. được đánh giá là cô gái ngoan ngoãn, xinh đẹp và học giỏi. Sự việc xảy ra khiến mọi người trong khu vực đều bàng hoàng đau xót.

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Hung thủ 14 tuổi giết hại, hiếp dâm thiếu nữ 16 tuổi có họ hàng với gia đình nạn nhân, được bố của thiếu nữ đối xử rất tốt từ nhỏ.

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