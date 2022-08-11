"Theo như báo cáo ban đầu, Thào A Lềnh lợi dụng lúc trời tối, lẻn vào nhà Thào Thị T. với ý định hiếp dâm. Lềnh đã dùng tay khống chế nạn nhân nhưng bị nạn nhân chống cự. Đối tượng sau đó đã dùng dây điện để siết cổ nạn nhân đến tử vong".

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Thào Thị T. (SN 2006, trú bản Pắc Bẻ B, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) bị sát hại, hiếp dâm, theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 10/8, Công an tỉnh Sơn La vẫn đang tạm giữ đối tượng Thào A Lềnh (SN 2008, trú tại bản Pắc Bẻ B, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) để tiếp tục điều tra. Cơ quan công an xác định Thào A Lềnh đã thực hiện hành vi Giết người, Hiếp dâm đối với nữ sinh T. Căn cứ vào những dấu vết có tại hiện trường, lực lượng công an đã cho kiểm tra tất cả những trường hợp khả nghi sinh sống trên địa bàn bản Pắc Bẻ B. Trong quá trình này, cơ quan công an phát hiện trên thân thể Thào A Lềnh có nhiều vết trầy xước còn khá mới nên đã đưa đối tượng này vào diện nghi vấn theo dõi. Lực lượng chức năng sau đó đã cho xét nghiệm dấu vết để lại tại hiện trường thì thấy trùng khớp với mẫu của Thào A Lềnh.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Tuy nhiên, sau khi gây án không lâu, Thào A Lềnh đã trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave của anh Thào A Pua, trú cùng bản với Lềnh để bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 31/7, khi Lềnh đang lẩn trốn tại Tiểu khu 6 (thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn) thì bị Tổ công tác của Công an huyện Mai Sơn phát hiện, bắt giữ. "Theo như báo cáo ban đầu, Thào A Lềnh lợi dụng lúc trời tối, lẻn vào nhà Thào Thị T. với ý định hiếp dâm nạn nhân. Lềnh đã dùng tay khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi nhưng bị nạn nhân chống cự nên cả 2 từ trên giường rơi xuống đất. Đối tượng sau đó đã dùng dây điện để siết cổ nạn nhân đến tử vong. Sau khi sát hại, Lềnh tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường" - một nguồn tin cho biết.

Hình ảnh em T. trước khi bị sát hại - Ảnh: báo Dân Trí Trao đổi với Dân trí, anh Thào A Hoa (36 tuổi, bố của nạn nhân) cho biết, từ hôm xảy ra sự việc cho đến nay, vợ chồng anh vẫn chưa khỏi đau xót khi mất đi đứa con út trong gia đình. Đây là cú sốc tinh thần lớn nhất trong cuộc đời mà anh chị phải nếm trải. Vợ chồng anh Hoa sinh được 3 người con. Con gái lớn năm nay 21 tuổi đã lập gia đình riêng, con trai thứ 2 vừa học xong cấp 3. Còn T. là con gái út, năm nay mới vừa tròn 16 tuổi. Ở nhà cháu T. thường tâm sự với bố mẹ rằng, sau khi đi học xong, cháu muốn được trở thành cô giáo, thế nhưng khi chưa thực hiện được ước mơ thì cháu đã ra đi ở cái độ tuổi đẹp nhất của một người con gái. Theo đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phù Yên cho biết, hoàn cảnh của gia đình nạn nhân tương đối khó khăn, bố mẹ em đi làm công nhân ở tỉnh Hưng Yên, mỗi năm chỉ về quê vài lần. Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ nạn nhân không có nhà. T. được đánh giá là cô gái ngoan ngoãn, xinh đẹp và học giỏi. Sự việc xảy ra khiến mọi người trong khu vực đều bàng hoàng đau xót.

Xót xa ước mơ dang dở của nữ sinh 16 tuổi bị chú họ 14 tuổi hiếp dâm và sát hại tàn độc Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 10 bị sát hại ở tỉnh Sơn La, dư luận không khỏi xót xa cho em Thào T.T. chưa kịp thực hiện ước mơ thì đã bị chính chú họ mới 14 tuổi sát hại, cưỡng bức.

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