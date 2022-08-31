Liên quan đến vụ nam sinh lớp 11 ở Hải Phòng bị đâm chết trên đường đi học về: Hung thủ ra đầu thú, gây án do mâu thuẫn từ trước

Xã hội 31/08/2022 16:32

Vụ nam sinh lớp 11 bị đâm chết trên địa bàn huyện An Lão, Hải Phòng, gia đình của hung thủ đã vận động đối tượng ra đầu thú.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, liên quan đến vụ nam sinh lớp 11 bị đâm chết ở An Lão, Hải Phòng, chiều nay ngày 31/8, lãnh đạo UBND xã Quốc Tuấn, huyện An Lão cho biết, gia đình của hung thủ đã vận động đối tượng ra đầu thú ngay sau khi sự việc xảy ra.

Theo đó, hung thủ trực tiếp gây án là Ngô Anh Đức, sinh năm 2004 (trú tại thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn), người đi cùng Đức là Trần Quốc Trung (sinh năm 2006, cùng trú tại thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 11 ở Hải Phòng bị đâm chết trên đường đi học về: Hung thủ ra đầu thú, gây án do mâu thuẫn từ trước - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng nam sinh bị đâm trên đường đi học về. (Ảnh: Dân Việt)

Quá trình điều tra ban đầu xác minh, do có mâu thuẫn từ trước, nhóm học sinh hẹn nhau để "giải quyết" xích mích. Vào khoảng 10 giờ sáng nay (31/8), Đức và Trung chở nhau trên xe máy đón đường. Khi vừa nhìn thấy em Đ.V.D (sinh năm 2006, trú tại thôn Câu Đông, xã Quang Trung, huyện An Lão) xuất hiện liền xông đến gây án.

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 11 ở Hải Phòng bị đâm chết trên đường đi học về: Hung thủ ra đầu thú, gây án do mâu thuẫn từ trước - Ảnh 2

Nói về vụ nam sinh bị đâm trên đường đi học về, lãnh đạo xã Quốc Tuấn nhận xét, đây là một hành động hết sức manh động. Thông tin thêm với phóng viên, lãnh đạo xã Quốc Tuấn cho biết, hiện nay, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo Công an xã tăng cường các biện pháp an ninh tại khu vực xung quanh gia đình hung thủ, đề phòng các tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 11 ở Hải Phòng bị đâm chết trên đường đi học về: Hung thủ ra đầu thú, gây án do mâu thuẫn từ trước - Ảnh 3
Nan nhân 16 tuổi đã không qua khỏi sau khi bị đâm. (Ảnh: Dân Việt)

Sau khi bị đâm, nạn nhân bỏ chạy một đoạn, tự lấy tay rút dao, máu chảy ra khiến nạn nhân nằm gục xuống. Ngay sau đó, Đ.V.D được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo đó, cháu Đ.V. D nạn nhân vụ việc trên là học sinh trường Phổ thông trung học T.T.V có địa chỉ ở xã An Thắng, huyện An Lão. Hiện công an Hải Phòng đang đang khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra vụ việc.

Nam sinh lớp 11 ở Hải Phòng bị bạn đâm tử vong trên đường đi học về

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Trên đường đi học về, một nhóm học sinh tập trung có xích mích, gây gỗ qua lại với nhau, nạn nhân bị một học sinh khác cầm dao chém 1 nhát vào gáy và đâm 1 nhát vào phần thân trên.

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