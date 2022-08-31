Trên đường đi học về, một nhóm học sinh tập trung có xích mích, gây gỗ qua lại với nhau, nạn nhân bị một học sinh khác cầm dao chém 1 nhát vào gáy và đâm 1 nhát vào phần thân trên.

Theo Dân Việt, chiều ngày 31/8, lãnh đạo UBND xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng cho biết, vào khoảng 10 giờ ngày 31/8, trên địa bàn thôn Đông Nham, xã Quốc Tuấn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một nam sinh của một Trường phổ thông trung học bị thiệt mạng. Theo đó, nạn nhân xấu số là cháu Đ.V. D sinh năm 2006, trú ở thôn Câu Đông, xã Quang Trung.

Hiện trường nơi một nam sinh bị đâm chết ở An Lão, Hải Phòng. (Ảnh: Dân Việt)

Thông tin từ Dân Việt, qua xác minh ban đầu, vị lãnh đạo xã Quốc Tuấn cho biết, cháu Đ.V. D bị một nhóm học sinh dùng dao đâm chết khi trên đường đi học về. Cụ thể, theo lời người dân kể lại, một nhóm học sinh tập trung có xích mích, gây gỗ qua lại với nhau. Sau đó, một học sinh trong đó đã cầm dao sơ chế chém 1 nhát vào gáy và đâm 1 nhát vào phần thân trên cơ thể của một học sinh khác (cháu Đ.V.D).

Nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: Dân Việt)

Hiện, công an huyện An Lão đã bắt được đối tượng đâm chết cháu Đ.V.D, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.

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