Nam sinh lớp 8 xin phép gia đình đi chơi nhưng sau đó mất tích rồi được phát hiện tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 17/8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú tổ chức khám nghiệm, làm rõ cái chết của một thiếu niên trên địa bàn. Nạn nhân là em P.V.H, học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Tân Phú.

Trước đó, khoảng 13 giờ chiều 16/8, em H. xin phép gia đình lấy xe đạp đi chơi nhưng đến chiều muộn vẫn không thấy em về, gia đình lo lắng đã tổ chức đi tìm. Khi ra đến Đập Bà Mụ (thuộc khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú), họ phát hiện chiếc xe đạp và đôi dép của em Hiếu phía trên bờ. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình cùng người dân tổ chức tìm kiếm dưới lòng bờ đập và khu vực lân cận.

Hồ nước nơi em H. được phát hiện tử vong - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, khi đến khu vực giáp ranh giữa đập Bà Mụ và hồ Suối Giai thuộc địa phận hồ Suối Giai (KP. Tân Liên, TT. Tân Phú), nhiều người hoảng hốt khi phát hiện thi thể em Hiếu nổi trên mặt nước. Mọi người cùng đưa thi thể em Hiếu lên bờ, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã xảy ra hàng chục vụ đuối nước thương tâm, trong đó nhiều vụ nạn nhân là trẻ em và học sinh. Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước đã có văn bản yêu cầu các trường học cần thường xuyên quán triệt, nhắc nhở trẻ em, học sinh không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch, hố công trình… nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.

Nguyên nhân vụ việc nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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