Lực lượng cứu hộ trong hôm nay vừa tìm thấy thi thể các nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Chảy (Lào Cai).

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 17/8, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể bà Giàng Thị D, sinh năm 1978, cách vị trí lật thuyền khoảng 4 km. Hơn một tiếng sau, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện thi thể cháu Ly Thị T, sinh năm 2021, cách vị trí lật thuyền khoảng 6 km. Hai thi thể được tìm thấy trước đó là: Cháu Lý Anh T, sinh năm 2021 và bà nội là Sùng Thị D, sinh năm 1969; cùng trú tại thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Tìm thấy toàn bộ thi thể 5 người mất tích do lật thuyền ở Lào Cai. - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống Theo ông Hoàng Xuân Dương - Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai, suốt cả đêm qua đến giờ, có trên 200 người tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân. Phạm vi tìm kiếm cũng đã được mở rộng hơn do phán đoán dòng nước chảy xiết, có thể đã cuốn các nạn nhân đi xa hơn vị trí gặp nạn ban đầu. Đến khoảng 9h15 ngày 17/8, thi thể nạn nhân cuối cùng là cháu Ly Anh Q., sinh năm 2018 đã được tìm thấy cách hiện trường vụ lật thuyền 7km.

Theo thông tin từ VOV, cả 5 nạn nhân đều là người có quan hệ họ hàng, huyết thống là bà và các cháu. Song song với tổ chức tìm kiếm, chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Trước đó, trong ngày 16/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và đoàn công tác của tỉnh cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ. Thông tin từ chính quyền sở tại cho biết, chiếc thuyền bị nạn không phải thuyền chở khách, quá trình người dân vượt sông cũng không trang bị áo phao. Qúa trình tìm kiếm các nạn nhân mất tích - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet, trước đó, một vụ việc xảy ra vào khoảng 8h50 ngày 15/8, chiếc thuyền chở 2 người lớn là chị Giàng Thị D. (sinh năm 1978); bà Sùng Thị D. (sinh năm 1969) và 3 cháu Lý Anh T. (sinh năm 2021); Lê Anh Q. (sinh năm 2018) và cháu Lý Thu T. (sinh năm 2021), cùng trú tại thôn Cốc Rế, xã Bản Mế . Những ngươi này định sang thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai) thăm ông bà ngoại. Lúc này, chị Giàng Thi D. lái thuyền, không may đi vào khu vực nước xiết, chiếc thuyền bị lật làm cả 5 người trên thuyền rơi xuống sông. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 cán bộ và nhân dân tìm kiếm các nạn nhân.

Lật thuyền chở 2 người lớn và 3 trẻ nhỏ ở Lào Cai: Đã có 2 thi thể được tìm thấy Một vụ lật thuyền thương tâm đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nạn nhân nhỏ nhất được tìm thấy tính tới thời điểm hiện tại chỉ mới 1 tuổi.

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