Lật thuyền chở 2 người lớn và 3 trẻ nhỏ ở Lào Cai: Đã có 2 thi thể được tìm thấy

Xã hội 16/08/2022 09:58

Một vụ lật thuyền thương tâm đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nạn nhân nhỏ nhất được tìm thấy tính tới thời điểm hiện tại chỉ mới 1 tuổi.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h50 ngày 15/8, chiếc thuyền chở 2 người lớn là chị Giàng Thị D. (SN 1978); bà Sùng Thị D. (SN 1969) và 3 cháu Lý Anh T. (SN 2021); Lê Anh Q. (SN 2018) và cháu Lý Thu T. (SN 2021), cùng trú tại thôn Cốc Rế, xã Bản Mế . Những ngươi này định sang thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai) thăm ông bà ngoại.

Lật thuyền chở 2 người lớn và 3 trẻ nhỏ ở Lào Cai: Đã có 2 thi thể được tìm thấy - Ảnh 1
Các lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích - Ảnh: VietNamNet

Lúc này, chị Giàng Thi D. lái thuyền, không may đi vào khu vực nước xiết, chiếc thuyền bị lật làm cả 5 người trên thuyền rơi xuống sông. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 cán bộ và nhân dân tìm kiếm các nạn nhân. Đến 13h chiều cùng ngày đã tìm được thi thể cháu Lý Anh T.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ông Hà Đức Minh, Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai (Lào Cai) cho hay, trong chiều nay, Công an H.Si Ma Cai, Đồn biên phòng Si Ma Cai cùng phối hợp với lực lượng dân quân, người dân địa phương triển khai tìm kiếm dọc theo hạ lưu sông Chảy. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm cứu nạn rất khó khăn khi những ngày qua có mưa lớn khiến nước sông Chảy dâng cao và chảy rất xiết.

"Ở xung quanh hiện trường vụ lật thuyền, chúng tôi vẫn duy trì lực lượng gần 100 người tham gia tìm kiếm với nỗ lực cao nhất, hy vọng sớm tìm được những người đang mất tích" - ông Minh nói.

Lật thuyền chở 2 người lớn và 3 trẻ nhỏ ở Lào Cai: Đã có 2 thi thể được tìm thấy - Ảnh 2
Nước sông Chảy sau mưa lớn dâng cao, chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin từ UBND H.Si Ma Cai, ngoài lực lượng của địa phương phương, Công an tỉnh Lào Cai cũng chi viện một đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy lên H.Si Ma Cai để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Theo thông tin mới nhất từ báo Lao Cai, khoảng 6 giờ 10 phút ngày 16/8, lực lượng tìm kiếm nạn nhân trong vụ lật thuyền tại xã Bản Mế (Si Ma Cai) đã phát hiện thi thể bà Sùng Thị D, sinh năm 1969, thường trú tại thôn Cốc Rế, xã Bản Mế. Vị trí phát hiện thi thể bà D. cách nơi bị nạn khoảng 1 km.

Lật thuyền chở 2 người lớn và 3 trẻ nhỏ ở Lào Cai: Đã có 2 thi thể được tìm thấy - Ảnh 3
Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm các nạn nhân trong đêm 15/8 - Ảnh: báo Lào Cai

Hiện, cán bộ, chiến sỹ biên phòng, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Si Ma Cai và lực lượng tại chỗ của xã Bản Mế (công an xã, dân quân, cán bộ công chức, người dân…) vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong vụ lật thuyền, gồm bà Giàng Thị D. (SN )1978), cháu Ly Anh Q. (SN 2018); cháu Ly Thị T. (SN 2021), cùng trú tại thôn Cốc Rế.

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