Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng trong vụ lật thuyền sông Gâm

Xã hội 24/05/2022 14:28

Thi thể 2 vợ chồng trong vụ lật thuyền sông Gâm được tìm thấy cách hiện trường mất tích khoảng 12km.

Theo báo Lao Động, sáng ngày 24/5, ông Ma Văn Tỏe - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể 2 vợ chồng bị mất tích khi đánh bắt cá, tôm trên sông Gâm.

Cụ thể, sáng ngày 24/5, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy cả 2 thi thể. 

Vị trí tìm thấy thi thể người vợ N. T. N. thuộc địa bàn thôn Bách Sơn, xã Thượng Tân (Bắc Mê).  Vị trí thi thể người chồng N. V. C cách chỗ bị nạn khoảng hơn 10km, được người dân thôn Thúy Loa, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) tìm thấy.

Sau khi tìm thấy thi thể, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm và bàn giao cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự. Lãnh đạo huyện Bắc Mê cũng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân số tiền 38 triệu đồng.

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Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Bắc Mê xảy ra mưa nhiều nên việc tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích gặp nhiều khó khăn - Ảnh:  Sức khỏe và Đời sống

Như đã đưa tin trước đó, theo Sức khỏe và Đời sống, đêm ngày 20/5, vợ chồng ông C. đi đánh cá đêm trên sông Gâm nhưng sau đó không thấy trở về. Ngay khi nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Mê đã tổ chức lực lượng tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích.

Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm tìm thấy chiếc thuyền đánh cá và 2 máy điện thoại, ví tiền trôi cách điểm chiếc thuyền tìm thấy hơn 1km.

Theo UBND xã Lạc Nông, tại khu vực sông Gâm qua xóm Pi Nặm thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn lật thuyền. Đây cũng là xóm nghèo của xã, có 15 nóc nhà, nhiều gia đình vẫn chưa có điện. Cả xóm không có cầu để đi lại, nên việc làm ăn, buôn bán của bà con, học sinh trên địa bàn rất khó khăn.

Vụ lật đò thương tâm tại Tuyên Quang: Đã tìm thấy thi thể người mẹ, con gái 5 tuổi vẫn mất tích

Vụ lật đò thương tâm tại Tuyên Quang: Đã tìm thấy thi thể người mẹ, con gái 5 tuổi vẫn mất tích

Lực lượng tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích do lật đò tại bến đò chợ xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã tìm thấy thi thể người mẹ, còn cháu bé 5 tuổi vẫn mất tích.

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