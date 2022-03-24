Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đang tích cực tìm kiếm 2 mẹ con mất tích sau vụ lật đò xảy ra tối 23/3. Hai nạn nhân mất tích là người phụ nữ sinh năm 1992 cùng con 5 tuổi.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, vào sáng ngày 24/3, ông Lê Quang Toàn - phó chủ tịch UBND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang - cho biết lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của tỉnh và địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 mẹ con mất tích sau vụ lật đò ở xã Xuân Vân xảy ra tối 23/3.

Ông Toàn thông tin, khoảng 21h30 tối 23/3, có 6 người đi đò ngang qua sông Gâm ở xã Xuân Vân thì bất ngờ bị lật. Lãnh đạo huyện Yên Sơn cho biết: "Sau khi đò bị lật, 4 người bơi được vào bờ. Còn 2 mẹ con do không biết bơi nên mất tích".

Hiện trường xảy ra vụ lật đò trong đêm - Ảnh: Tuổi Trẻ online

Sau khi nhận được tin báo, ngay trong đêm qua, lãnh đạo huyện Yên Sơn đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, nước sông dâng cao, chảy xiết do mưa lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến sáng ngày 24/3, lực lượng cứu hộ của tỉnh, địa phương đang tiếp tục tìm kiếm ở khu vực xảy ra lật đò và dọc ven sông Gâm.

Theo Zing đưa tin, nạn nhân mất tích là người phụ nữ sinh năm 1992 cùng con 5 tuổi. Họ cùng ở xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Người dân địa phương tham gia công tác tìm kiếm - Ảnh: báo Lao Động

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 mẹ con mất tích - Ảnh: báo Lao Động

Bên cạnh đó, ông Toàn cũng cho biết, thời điểm xảy ra sự việc khu vực này có mưa, nước dâng khiến có nhiều rác quấn vào cánh quạt bên dưới đò dẫn đến bị lật. Đò này được phép kinh doanh, chở 12 người.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tích cực tổ chức tìm kiếm.

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