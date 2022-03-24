Mới đây, chị gái của nữ sinh C.T.N.A (16 tuổi) mất tích bí ẩn, để lại dòng tin nhắn đau lòng đã tiết lộ về tình hình hiện tại của em gái.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, liên quan đến vụ việc nữ sinh Hà Tĩnh để lại dòng tin nhắn xót xa rồi mất tích bí ẩn khiến dư luận xôn xao, vào ngày 24/3, chị Cao Thị Hương Giang - chị gái của nữ sinh C.T.N.A (16 tuổi) cho biết, sau 9 ngày mất tích, gia đình đã ra Hà Nội đón A. trở về nhà.

Chị Giang chia sẻ: "Em gái tôi đã được gia đình ra Hà Nội đón về nhà. Còn trong thời gian A. ở Hà Nội làm gì thì gia đình cũng chưa hỏi...".

Nữ sinh Hà Tĩnh đã trở về nhà sau 9 ngày mất tishc - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo Tuổi Trẻ online, vào ngày 15/3, sau khi đi học về, em A vẫn dùng cơm tối với gia đình. Sau đó, em bỗng nhiên mất tích. Trong đêm, gia đình đã tìm kiếm và liên lạc với em A nhưng không được. Khoảng 20h53 cùng ngày, gia đình nhận được những dòng tin nhắn đau lòng được cho là của em A. gửi về.

Tin nhắn có nội dung như sau: 'Mẹ ơi, đến lúc con phải đi rồi mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ, con không làm tròn chữ hiếu. Bệnh của con ngày càng trở nặng rồi, con cũng không thể sống được lâu nữa. Con chỉ sống được thời gian ngắn nữa thôi. Trong khoảng thời gian ngắn đó, con muốn đi làm kiếm tiền coi như báo hiếu bố mẹ. Bố mẹ đừng tìm con nhé. Con xin lỗi bố mẹ nhiều ạ. Chắc đến lúc mẹ đọc được những dòng tin nhắn này, thì có lẽ con không còn ở đây nữa'.

Theo chia sẻ của gia đình, A đang học lớp 10. Nữ sinh A. là con gái út trong gia đình có 4 anh chị em và A. bị bệnh thận từ lúc lên 4 tuổi. Gia đình đang thu xếp đưa em đi điều trị. Trước khi xảy ra sự việc nữ sinh này không có biểu hiện gì khác thường.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-ve-nu-sinh-ha-tinh-mat-tich-bi-an-de-lai-dong-tin-nhan-benh-cua-con-tro-nang-roi-457797.html