Hé lộ thêm về vụ cháy chung cư khiến 2 mẹ con tử vong: Người mẹ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, có dấu hiệu trầm cảm

Xã hội 23/03/2022 14:06

Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện can xăng bên trong căn hộ tầng 10 chung cư xảy ra cháy khiến 2 mẹ tử vong. Bên cạnh đó, người thân của nạn nhân tiết lộ thêm thông tin mới để phục vụ quá trình điều tra.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, liên quan đến vụ cháy chung cư khiến 2 mẹ con rơi lầu tử vong, vào trưa 23/3, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đã hoàn tất khám nghiện hiện trường vụ hỏa hoạn tại căn hộ tầng 10 chung cư Carillon 5, nơi 2 mẹ con nhảy lầu tử vong. 

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện bên trong căn hộ cháy có can nhựa đựng xăng. Do đó, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do người mẹ đổ xăng ra phòng ngủ phóng hoả. Đồng thời, nhiều đồ đạc vương vãi, cháy rụi và ám khói.

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Cơ quan chức năng phát hiện hai can xăng trong căn hộ - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo báo Pháp luật TP.HCM, dựa trên camera an ninh ghi nhận, trước thời điểm xảy ra vụ cháy thì căn hộ có phát ra một vụ nổ. Bên cạnh đó, qua thông tin từ người thân, bà N bị bệnh ung thư giai đoạn cuối hiện đang được điều trị. Do có nợ nần ngoài xã hội nên bị đòi và tâm lý bất ổn, trầm cảm. Điều này ảnh hưởng đến con gái là em M. Người mẹ cũng từng có ý định tự tử nhưng được người thân can ngăn, cứu kịp.  

Trong ngày, người nhà đã tới nhận dạng và và cho biết cả hai mẹ con đều có ý định tự vẫn. Một người thân của bà M. cho biết: "Người mẹ có dấu hiệu trầm cảm và con gái cũng bị ảnh hưởng về tâm lý".

Ngoài ra, căn hộ không phải thuộc sở hữu của bà N mà mới được thuê lại thời gian gần đây. Hai mẹ con sống khép kín, ít giao thiệp với những người xung quanh. Trước đây, cư dân gần căn hộ ít thấy sự xuất hiện của hai mẹ con. Khoảng hai tháng trở lại đây mới thường thấy.

Hai người cậu hay tin chạy tới hiện trường nhận dạng thi thể khóc thương cho người cháu gái còn nhỏ tuổi. Anh nói: "Chúng tôi đã dặn cháu gái là có gì thì gọi cho cậu hay, không hiểu sao cháu cứ dạ dạ mà cuối cùng xảy ra câu chuyện đau lòng như vậy".

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Hiện trường vụ cháy Ảnh: Zing

Trước đó, theo Zing đưa tin, vào khoảng 4h ngày 23/3, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại tầng 10, chung cư Carillon nên hô hoán và báo tin cho lực lượng chức năng. Lúc này, một người phụ nữ và một cô gái rơi từ căn hộ bốc cháy xuống đất tử vong tại chỗ. Vụ cháy khiến 2 mẹ con là bà N.T.N.N. (sinh năm 1979) và N.T.N.M. (sinh năm 1995, là con của bà N.) tử vong ngay tại chỗ. 

Hiện tại, phía UBND phường Hòa Thạnh cho biết hiện đã nắm cơ bản thông tin và sẽ có thăm hỏi, động viên cũng như hỗ trợ cho gia đình.

Nghi vấn nguyên nhân ban đầu của vụ cháy căn hộ tại chung cư khiến 2 mẹ con rơi từ tầng 10, tử vong đầy thương tâm

Nghi vấn nguyên nhân ban đầu của vụ cháy căn hộ tại chung cư khiến 2 mẹ con rơi từ tầng 10, tử vong đầy thương tâm

Liên quan đến vụ cháy căn hộ tại chung cư Carillon 5 (Tân Phú) khiến hai mẹ con tử vong đầy thương tâm, cơ quan chức năng đã có những nghi vấn về nguyên nhân ban đầu.

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