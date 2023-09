Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, liên quan đến vụ cháy chung cư khiến 2 mẹ con rơi lầu tử vong, vào trưa 23/3, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đã hoàn tất khám nghiện hiện trường vụ hỏa hoạn tại căn hộ tầng 10 chung cư Carillon 5, nơi 2 mẹ con nhảy lầu tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện bên trong căn hộ cháy có can nhựa đựng xăng. Do đó, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do người mẹ đổ xăng ra phòng ngủ phóng hoả. Đồng thời, nhiều đồ đạc vương vãi, cháy rụi và ám khói.