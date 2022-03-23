Xuất hiện thêm nhân chứng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc 2 mẹ con nhảy khỏi chung cư bốc cháy ở TP.HCM

Nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa, bàng hoàng trước vụ cháy tại căn hộ chung cư Carillon 5, quận Tân Phú, TP.HCM.

Trước đó, theo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vào khoảng 4h ngày 23/3, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại tầng 10, chung cư Carillon nên hô hoán và báo tin cho lực lượng chức năng. Lúc này, một người phụ nữ và một cô gái rơi từ căn hộ bốc cháy xuống đất tử vong tại chỗ. Vụ cháy khiến 2 mẹ con là bà N.T.N.N. (sinh năm 1979) và N.T.N.M. (sinh năm 1995, là con của bà N.) tử vong ngay tại chỗ. Liên quan đến vụ việc này, các nhân chứng không khỏi bàng hoàng và xót xa. Chị My (28 tuổi) kể lại: "Lúc đó, chúng tôi như chết lặng. Hai nạn nhân nhảy xuống, trên người có mùi xăng. Họ nằm bất động và khi nhân viên y tế đến thì xác định đã tử vong".

Bên cạnh đó, chị My cho biết thời điểm nạn nhân nhảy khỏi chung cư thì xe cứu hỏa của quận Tân Phú cũng vừa đến nơi. Chị My xót xa: "Giá như họ cố gắng trụ ở ban công chung cư thêm vài phút nữa thì cơ hội sống sót vẫn còn". Hiện trường vụ cháy ở căn hộ tại chung cư Carillon - Ảnh: Zing Bên cạnh đó, theo Zing đưa tin, Ông Phúc (50 tuổi, ngụ sát vách chung cư Carillon 5) vẫn còn bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc nghe rõ tiếng động của hai người rơi xuống đất từ tầng 10 chung cư. Ông Phúc nhớ lại: "Tôi vùng dậy khi tiếng la hét kèm chuông báo động vang lên. Mở cửa nhà, tôi thấy hàng trăm người đứng chật kín tại con hẻm và dãy chung cư. Một số người ôm mặt thất thần cho biết có cháy ở tầng 10. Liên tiếp hai tiếng động vang lên dưới sân chung cư. Chạy đến xem, tôi thấy thi thể hai người phụ nữ nằm kế nhau đã tử vong rồi".

Cũng theo ông Phúc, khi xảy ra cháy, hàng trăm cư dân ở từ tầng 10 trở xuống đã thoát ra ngoài bằng cầu thang bộ an toàn. Nhiều người ở các tầng cao cũng chạy ngược trở lên sân thượng kêu cứu. Thi thể hai nạn nhân được đưa khỏi hiện trường - Ảnh: báo Tiền Phong Bà Năm (69 tuổi, bán nước tại khu vực) cho biết lúc xảy ra cháy, nhiều người hoảng hốt bồng con tháo chạy khỏi chung cư. Sau đó, bảo vệ và công an đã phong tỏa, không cho vào. Hiện tại, thi thể hai nạn nhân được đưa khỏi hiện trường về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Người dân được yêu cầu không được tụ tập. Phía trong, chỉ có cư dân chung cư mới được ra vào.

Hé lộ thêm về vụ cháy chung cư khiến 2 mẹ con tử vong: Người mẹ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, có dấu hiệu trầm cảm Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện can xăng bên trong căn hộ tầng 10 chung cư xảy ra cháy khiến 2 mẹ tử vong. Bên cạnh đó, người thân của nạn nhân tiết lộ thêm thông tin mới để phục vụ quá trình điều tra.

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