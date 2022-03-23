Xuất hiện thêm nhân chứng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc 2 mẹ con nhảy khỏi chung cư bốc cháy ở TP.HCM

Xã hội 23/03/2022 14:53

Nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa, bàng hoàng trước vụ cháy tại căn hộ chung cư Carillon 5, quận Tân Phú, TP.HCM.

Trước đó, theo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vào khoảng 4h ngày 23/3, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại tầng 10, chung cư Carillon nên hô hoán và báo tin cho lực lượng chức năng. Lúc này, một người phụ nữ và một cô gái rơi từ căn hộ bốc cháy xuống đất tử vong tại chỗ. Vụ cháy khiến 2 mẹ con là bà N.T.N.N. (sinh năm 1979) và N.T.N.M. (sinh năm 1995, là con của bà N.) tử vong ngay tại chỗ. 

Liên quan đến vụ việc này, các nhân chứng không khỏi bàng hoàng và xót xa. Chị My (28 tuổi) kể lại: "Lúc đó, chúng tôi như chết lặng. Hai nạn nhân nhảy xuống, trên người có mùi xăng. Họ nằm bất động và khi nhân viên y tế đến thì xác định đã tử vong".

Bên cạnh đó, chị My cho biết thời điểm nạn nhân nhảy khỏi chung cư thì xe cứu hỏa của quận Tân Phú cũng vừa đến nơi. Chị My xót xa: "Giá như họ cố gắng trụ ở ban công chung cư thêm vài phút nữa thì cơ hội sống sót vẫn còn".

Xuất hiện thêm nhân chứng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc 2 mẹ con nhảy khỏi chung cư bốc cháy ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy ở căn hộ tại chung cư Carillon - Ảnh: Zing

Bên cạnh đó, theo Zing đưa tin, Ông Phúc (50 tuổi, ngụ sát vách chung cư Carillon 5) vẫn còn bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc nghe rõ tiếng động của hai người rơi xuống đất từ tầng 10 chung cư. Ông Phúc nhớ lại: "Tôi vùng dậy khi tiếng la hét kèm chuông báo động vang lên. Mở cửa nhà, tôi thấy hàng trăm người đứng chật kín tại con hẻm và dãy chung cư. Một số người ôm mặt thất thần cho biết có cháy ở tầng 10. Liên tiếp hai tiếng động vang lên dưới sân chung cư. Chạy đến xem, tôi thấy thi thể hai người phụ nữ nằm kế nhau đã tử vong rồi".

Cũng theo ông Phúc, khi xảy ra cháy, hàng trăm cư dân ở từ tầng 10 trở xuống đã thoát ra ngoài bằng cầu thang bộ an toàn. Nhiều người ở các tầng cao cũng chạy ngược trở lên sân thượng kêu cứu.

Xuất hiện thêm nhân chứng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc 2 mẹ con nhảy khỏi chung cư bốc cháy ở TP.HCM - Ảnh 2
Thi thể hai nạn nhân được đưa khỏi hiện trường - Ảnh: báo Tiền Phong

Bà Năm (69 tuổi, bán nước tại khu vực) cho biết lúc xảy ra cháy, nhiều người hoảng hốt bồng con tháo chạy khỏi chung cư. Sau đó, bảo vệ và công an đã phong tỏa, không cho vào.

Hiện tại, thi thể hai nạn nhân được đưa khỏi hiện trường về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Người dân được yêu cầu không được tụ tập. Phía trong, chỉ có cư dân chung cư mới được ra vào.

Hé lộ thêm về vụ cháy chung cư khiến 2 mẹ con tử vong: Người mẹ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, có dấu hiệu trầm cảm

Hé lộ thêm về vụ cháy chung cư khiến 2 mẹ con tử vong: Người mẹ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, có dấu hiệu trầm cảm

Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện can xăng bên trong căn hộ tầng 10 chung cư xảy ra cháy khiến 2 mẹ tử vong. Bên cạnh đó, người thân của nạn nhân tiết lộ thêm thông tin mới để phục vụ quá trình điều tra.

Xem thêm
Từ khóa:   2 mẹ con tử vong trong vụ cháy chung cư cháy chung cư Tân Phú vụ cháy chung cư

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số