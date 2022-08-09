Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn hỏa tốc đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn một tàu đánh cá cùng 5 ngư dân xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang mất liên lạc trên biển.

Theo báo Thanh Niên đưa tin vào sáng nay, 9.8, thượng úy Nguyễn Đức Trí, Thuyền trưởng Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) đã trao đỏip với Thanh Niên và cho biết vào sáng cùng ngày, đơn vị này đã điều 1 tàu cứu hộ ra biển ứng cứu tàu cá có 5 ngư dân bị hỏng máy, mất liên lạc trên vùng biển thuộc địa phận H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) nhưng do gặp thời tiết bất lợi có sóng to, gió lớn nên lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy chiếc tàu gặp nạn. Lực lượng chức năng đang cố gắng tìm kiếm tàu cá gặp nạn. Ảnh.Báo Hà Tĩnh Trước đó theo thông tin của Báo Hà Tĩnh, vào lúc 16h chiều qua (8/8), các lực lượng chức năng nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn Hải (chủ tàu cá HT 20408 TS) ở thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim đang mất thông tin liên lạc trên biển vì sóng to, gió lớn, thuyền bị hỏng máy.

Tàu cá này hoạt động nghề câu tại vùng lộng của biển Hà Tĩnh. Trên tàu có 5 thuyền viên (4 nam, 1 nữ). Khi mất liên lạc, thuyền đang ở toạ độ 18032’106", cách bờ khoảng 20 hải lý. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã gửi công văn hỏa tốc tới Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Ảnh. Báo Hà Tĩnh Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã điều động tàu BP 34.98.01 đi ứng cứu nhưng ra đến đảo Sơn Dương thì sóng to, gió lớn, không thể di chuyển được, nên phải quay về.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị: Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, Tiểu ban an toàn nghề cá, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện: Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và TX Kỳ Anh tổ chức cứu hộ, cứu nạn; thông báo cho các chủ phương tiện (tàu, thuyền) đang hoạt động trên biển, đặc biệt là các tàu, thuyền gần khu vực tọa độ trên để hỗ trợ, cứu hộ. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Hà Tĩnh cũng đã gửi công văn hỏa tốc, đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, huy động phương tiện, lực lượng hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân và tàu cá HT 20408 TS đang mất liên lạc trên biển. Đến sáng nay 9.8, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy được tàu cá gặp nạn để triển khai ứng cứu.

Liên tiếp cứu sống 2 ngư dân tàu cá trôi dạt trên biển Vũng Tàu một lần nữa 2 nạn nhân bị nạn được biết đến là ngư dân tàu cá, trong quá trình di chuyển, họ không may gặp nạn, trôi dạt tại biển Vũng Tàu.

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