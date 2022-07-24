5 ngư dân tàu cá Bình Thuận đoàn tụ cùng người thân sau 12 ngày đêm lênh đênh trên biển

Xã hội 24/07/2022 09:33

Sau 12 ngày đêm lênh đênh trên thuyền thúng giữa biển khơi do tàu cá ở Bình Thuận bị chìm, 5 ngư dân sống sót đã được Hải quân Vùng 4 đón tại tỉnh Khánh Hòa.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, vào lúc 6 giờ 30 ngày 24/7, tàu 466 thuộc Vùng 4 Hải quân đã đưa 5 ngư dân trôi dạt trên thuyền thúng 12 ngày đêm sau vụ chìm tàu cá BTh97478TS vào Quân cảng Cam Ranh.

5 ngư dân tàu cá Bình Thuận được đưa về Khánh Hòa gồm: Bùi Văn Toàn (SN 1972, thuyền trưởng), Nguyễn Văn Mỹ (SN 1964), Lê Văn Dũng (SN 1986), Nguyễn Thành La (SN 1982, đều ở TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Bùi Văn Vinh (SN 1980, ở tỉnh Cà Mau).

5 ngư dân tàu cá Bình Thuận đoàn tụ cùng người thân sau 12 ngày đêm lênh đênh trên biển - Ảnh 1
Thuyền trưởng Bùi Văn Toàn có sức khoẻ yếu nhất - Ảnh: Báo Tiền Phong
5 ngư dân tàu cá Bình Thuận đoàn tụ cùng người thân sau 12 ngày đêm lênh đênh trên biển - Ảnh 2
Các ngư dân phải uống nước biển, nước mưa để sống sót - Ảnh: Báo Tiền Phong

Sau khi được chăm sóc y tế, sức khỏe và tinh thần các ngư dân đã dần phục hồi, được bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình để trở về quê nhà ở Bình Thuận. 

Đại tá Lã Văn Hùng - Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân, cho biết: "Ngay sau khi tàu cập cảng, tổ quân y đã tổ chức thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho 5 thuyền viên. Về công tác bàn giao, được sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã phối hợp với chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận để bàn giao cho gia đình theo kế hoạch".

5 ngư dân tàu cá Bình Thuận đoàn tụ cùng người thân sau 12 ngày đêm lênh đênh trên biển - Ảnh 3
Đưa 5 ngư dân Bình Thuận sống sót kỳ diệu sau 12 ngày đêm về bờ an toàn - Ảnh: Báo Người Lao Động
5 ngư dân tàu cá Bình Thuận đoàn tụ cùng người thân sau 12 ngày đêm lênh đênh trên biển - Ảnh 4
Thực hiện thủ tục bàn giao các ngư dân cho chính quyền tỉnh Bình Thuận - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 10/7, tàu cá Bình Thuận BTh 97478 TS (công suất 310 CV, hành nghề vây rút chì) chở 15 người do ông Bùi Văn Toàn làm thuyền trưởng từ vùng biển Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) trên đường về lại cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc (không có tín hiệu máy giám sát hành trình) tại tọa độ 090 06’ N - 1090 13’ E. Tàu bị sóng đánh chìm, 15 thuyền viên đã bỏ 2 thuyền thúng xuống biển, chia làm hai nhóm 7 và 8 người thoát thân.

Ngày 19/7, chiếc thuyền thúng chở nhóm 7 người tàu cá Bình Thuận BTh 97478 TS đã được tàu cá Bình Định phát hiện, nhưng 3 người trong nhóm đã chết trước đó vì đói khát và thi thể cũng được thả xuống biển. Bốn người sống sót gồm Hà Văn Tấn (50 tuổi), Nguyễn Thành Luyến (36 tuổi), Trần Theo (55 tuổi) và Trần Thuận Thanh (54 tuổi, cùng ở TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Các thuyền viên này đã được tàu Cảnh sát biển 7011 đưa về đất liền đoàn tụ với gia đình.

Rơi nước mắt trước cảnh đoàn tụ của gia đình những ngư dân Bình Thuận gặp nạn

Rơi nước mắt trước cảnh đoàn tụ của gia đình những ngư dân Bình Thuận gặp nạn

Sống sót kỳ diệu sau 10 ngày lênh đênh trên biển, những thuyền viên hiện đã dược đoàn tụ cùng gia đình tại quê nhà Phan Thiết.

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