Rơi nước mắt trước cảnh đoàn tụ của gia đình những ngư dân Bình Thuận gặp nạn

Xã hội 22/07/2022 19:44

Sống sót kỳ diệu sau 10 ngày lênh đênh trên biển, những thuyền viên hiện đã dược đoàn tụ cùng gia đình tại quê nhà Phan Thiết.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào lúc 12h ngày 22/7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 nhận điện thoại trực tiếp từ thuyền trưởng của tàu Buffalo đang hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc, đã phát hiện và cứu được 5 ngư dân tàu cá BTh 97478 TS của tỉnh Bình Thuận trôi dạt trên thuyền thúng.

Khu vực tìm thấy cách Nha Trang khoảng 224 hải lý về hướng đông, cách Vũng Tàu 344 hải lý về hướng đông bắc.

Qua trao đổi với ngư dân Nguyễn Thành La trên thuyền thúng, ban đầu có 8 người nhưng 3 người tử vong trong quá trình trôi dạt. Sức khỏe các ngư dân hiện đang ổn định. Danh sách 5 ngư dân vừa được cứu: Thuyền trưởng Bùi Văn Toàn (50 tuổi), Nguyễn Văn Mỹ (58 tuổi), Bùi Văn Vinh (42 tuổi), Lê Văn Dũng 36 (tuổi), Nguyễn Thành La (40 tuổi).

Rơi nước mắt trước cảnh đoàn tụ của gia đình những ngư dân Bình Thuận gặp nạn - Ảnh 1
Ngay khi vào đất liền, các ngư dân Bình Thuận bị nạn đã được đưa vào bờ cấp cứu - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sống sót kỳ diệu sau hơn chục ngày lênh đênh trên biển, họ được đoàn tụ cùng gia đình tại quê nhà Phan Thiết. Từ chiều tối, người thân và hàng xóm láng giềng của các thuyền viên đã đứng ngồi không yên, mỏi mắt ngóng trông sự trở về từ ranh giới sinh tử của các ngư dân. Ngay khi các anh bước vào nhà, mọi người đều bật khóc, nức nở trong niềm vui hạnh phúc. 

Nhớ lại thời điểm thuyền gặp nạn, anh Nguyễn Thành Luyến (36 tuổi) vẫn chưa thôi bàng hoàng: “Lênh đênh trên biển không có lương thực và nước uống nên chú ruột tôi là Nguyễn Thành Lương và anh ruột là Nguyễn Thành Lãng đuối sức. Vì vậy, hai người đã ra đi. Còn em trai tôi là Nguyễn Thành La đi trên chiếc thùng có 8 người, bây giờ không biết số phận thế nào". 

Rơi nước mắt trước cảnh đoàn tụ của gia đình những ngư dân Bình Thuận gặp nạn - Ảnh 2
3 ngư dân có sức khỏe tốt hơn làm việc với bộ đội biên phòng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trong chuyến đi định mệnh này, anh Luyến đã mất đi 3 người thân. Dù đã về nhà, gặp được các con nhưng ánh mắt anh vẫn đượm buồn, đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Điều đầu tiên anh làm khi đặt chân đến nhà là đến bàn thờ cầu vọng, thắp cho 2 người anh mình nén hương.

Sau đó anh ôm chầm lấy cha mình, nghẹn ngào khóc nấc. “Tôi vẫn mong có phép màu đến với hai đứa con trai còn lại để chúng nó về với đất liền sum họp gia đình", ông Nguyễn Thành Là (66 tuổi), cha anh Luyến, vừa lau nước mắt vừa nói. 

Rơi nước mắt trước cảnh đoàn tụ của gia đình những ngư dân Bình Thuận gặp nạn - Ảnh 3
Anh Luyến không kiềm được nước mắt, thương tiếc cho những người thân không may mắn - Ảnh: VOV

Trước đó, theo chia sẻ của VTV News, tàu cá BTh 97478 TS của thuyền trưởng kiêm chủ tàu Bùi Văn Toàn xuất cảng Phan Thiết ngày 21/6. Đến rạng sáng 10/7, tàu đang về cảng Phan Thiết thì bị sóng đánh chìm. 15 ngư dân trên tàu chỉ kịp nhảy xuống biển cùng 2 chiếc thuyền thúng, chia một thúng 7 người và một thúng 8 người.

Đến ngày 19/7, một tàu cá Bình Định phát hiện thuyền thúng nhóm 7 người nhưng chỉ còn 4 người. 3 người còn lại đuối sức chết và đành bỏ lại xuống biển.

4 thuyền viên gồm: Hà Văn Tấn, sinh năm 1972, trú tại KP 3; Nguyễn Thành Luyến, sinh năm 1986, trú tại KP 4; Trần Theo, sinh năm 1967, trú tại KP 6 (Phường Phú Tài) và Trần Thuận Thanh, sinh năm 1968, trú tại KP 8, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết đã được cứu sống.

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Chiều nay (19/7), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN đã nhận được tin khẩn từ Đài thông tin duyên hải Phan Thiết (PTR), một tàu cá tỉnh Bình Định báo tin họ đã vớt được 4 ngư dân Bình Thuận trên tàu mất tích cách đây một tuần.

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