Nam sinh lớp 9 đuối nước thương tâm khi tắm sông cùng bạn sau trận bóng

Xã hội 22/08/2022 20:56

Sau trận bóng, nhóm học sinh xuống sông tắm thì một em bị đuối nước thương tâm.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 22/8, một lãnh đạo UBND xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm.

Nam sinh lớp 9 đuối nước thương tâm khi tắm sông cùng bạn sau trận bóng - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo đó, vào chiều 21/8, sau khi đá bóng, em Bùi Trọng H. (14 tuổi, ở xóm 2, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương) cùng nhóm bạn rủ nhau xuống tắm tại khu vực cầu Khe Đình thuộc đập Vệ Độ (ở xã Hồng Sơn). Trong lúc đang tắm, em H. không may bị nước cuốn trôi. Thấy vậy, các bạn đi cùng nhanh chóng chạy về gọi người lớn ra ứng cứu nhưng khi mọi người ra đến nơi thì em H. đã bị nước nhấn chìm.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, liên quan đến sự việc, ngay khi nhận được tin báo, người dân và lực lượng cứu nạn cứu hộ của xã, huyện đã rà, lặn tìm. Nhưng do mấy ngày trước đó mưa lớn nên nước chảy mạnh, việc tìm kiếm rất khó khăn.

Nam sinh lớp 9 đuối nước thương tâm khi tắm sông cùng bạn sau trận bóng - Ảnh 2
Người dân và lực lượng chức năng sử dụng cọc tre, bao tải ngăn bớt dòng chảy trên đập tràn để tìm kiếm thi thể em H. - Ảnh: báo Tiền Phong

Người dân và lực lượng chức năng đã phải sử dụng cọc tre, bao tải để ngăn bớt dòng chảy trên đập tràn.Đến 11h20 trưa nay (ngày 22/8), thi thể em H. mới được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

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