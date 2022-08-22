Thương tâm: Bốn cháu bé bị nước cuốn trôi khi tắm biển, 1 bé trai không may đuối nước tử vong, 1 bé gái mất tích

Xã hội 22/08/2022 12:00

Trong lúc tắm biển, nhóm 4 cháu nhỏ không may bị nước cuốn trôi. Khi phát hiện sự việc, người dân đã kịp thời cứu được 2 cháu vào bờ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 21/8, lãnh đạo UBND phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Theo đó, khoảng 14h15 cùng ngày, 4 cháu bé (chưa rõ danh tính, cùng trú ở phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) xuống biển tắm mát không may bị đuối nước.

Thương tâm: Bốn cháu bé bị nước cuốn trôi khi tắm biển, 1 bé trai không may đuối nước tử vong, 1 bé gái mất tích - Ảnh 1
Khu vực nơi 4 em nhỏ đuối nước - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ Zingnews, khi phát hiện sự việc, người dân đã kịp thời cứu được 2 cháu vào bờ, còn 2 cháu bị nước cuốn trôi mất tích.

Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể bé trai, hiện còn một bé gái vẫn mất tích. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé mất tích còn lại.

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Nhờ đã học qua việc sơ cứu nên các cán bộ công an cùng người dân đã cứu sống cô gái bị đuối nước tại biển Cửa Tùng sau 45 phút nghẹt thở.

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