Ông Huỳnh Văn Nhân - Chủ tịch UBND xã Dương Tơ (Phú Quốc) đã thông tin về việc người đàn ông bị đuối nước khi tham gia cứu người tại khu vực biển Bãi Trường.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 18/8, một lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Phú Quốc xác nhận đơn vị có tiếp nhận cấp cứu ông N.V.Th. (56 tuổi, ngụ TP Phú Quốc) bị đuối nước khi cứu người dưới biển. Tuy nhiên ông T. đã không qua khỏi. Trước đó, chiều ngày 17/8, tại khu vực biển Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, có năm du khách (gồm ba người lớn và hai trẻ em) đang tắm biển thì bị sóng cuốn ra xa. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người có mặt ở hiện trường đã nhanh chóng lao xuống biển để cứu người, trong đó có ông N.V.Th. Khi tiếp cận được các nạn nhân, do sóng lớn ông T. không đưa được các nạn nhân vào bờ và bị đuối nước.

Nhóm tham gia cứu các nạn nhân bị đuối nước đưa vào bờ - Ảnh: Tiền Phong Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ông Huỳnh Văn Nhân - Chủ tịch UBND xã Dương Tơ cho biết, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 17/8, tại khu vực biển Bãi Trường, em C.T. P.T. (17 tuổi, cháu ngoại ông Th., quê ở Nghệ An) và cháu T. G. H. (11 tuổi), người thân của anh Phan Văn Đồng (22 tuổi, tạm trú TP. Phú Quốc) ra biển tắm. Lúc này ông Th. và anh Đồng ngồi trên bờ. Khi ông Th. phát hiện 2 cháu bị sóng đánh cuốn ra xa nên ông và anh Đồng bơi ra cứu được bé H. đưa vào bờ. Lúc này anh Đồng kiệt sức nên ông Th. tiếp tục bơi ra biển cứu cháu T.. Nhưng do sóng lớn, ông Th. không thể đưa cháu T. vào bờ và có dấu hiệu bị đuối sức.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người trong đó có anh Nguyễn Đức Văn (26 tuổi, kỹ sư xây dựng, đang làm việc tại TP. Phú Quốc) cũng bơi ra ứng cứu. Anh Văn kể: "Lúc đó đó sóng lớn lắm. Nhưng nghe tiếng kêu cứu, tôi chẳng nghĩ đến nguy hiểm bơi ra ứng cứu và kêu gọi thêm người đến hỗ trợ. Khi cháu gái vừa đưa lên thuyền thúng là bị ngất. Còn ông Th. bị ngất trước khi đưa lên thuyền thúng nên tôi tiến hành hà hơi thổi ngạt. Đến khi vào bờ, tôi tiếp tục dốc ngược chú ấy lên vai để nước chảy ra nhưng vẫn không tỉnh. Sau đó xe cấp cứu đưa ông Th. đến bệnh viện nhưng đã tử vong”. Chủ tịch UBND xã Dương Tơ cho biết, sau khi sự việc xảy ra, trong ngày 17/8, gia đình ông Th. đã đưa thi thể ông về Hậu Giang lo hậu sự. Còn anh Đồng, cháu T. và cháu H. sau khi hồi phục sức khỏe cũng theo người thân về quê.

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