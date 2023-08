Liên quan đến vụ việc mâu thuẫn tình cảm dẫn đến đâm chết tình địch, mới đây nghi phạm chính của vụ án là Nguyễn Hoàng Tân (34 tuổi) đã ra đầu thú.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM ngày 6/9, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Tân (34 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, sau khi gây án Tân đã bỏ trốn nhưng khi cơ quan công an vận động, người này đã đến công an đầu thú.

Nghi phạm Nguyễn Hoàng Tân tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Bước đầu, Tân đã thừa nhận hành vi dùng dao đâm anh Nguyễn Văn Chí Linh (27 tuổi) khiến người này tử vong. Trong lúc hỗn chiến, Tân cũng bị thương ở vùng đầu.

Trước đó thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống đã đưa tin vào lúc khoảng 22h30 tối 4/9, Nguyễn Hoàng Tân (SN 1988, quê Đồng Tháp) đến phòng trọ của bạn gái Nguyễn Kim Sang (SN 1995) ở phường Lái Thiêu, TP Thuận An để chơi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Tại đây, Tân gặp anh Linh ở phòng trọ nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Trong lúc đánh nhau Tân dùng dao đâm anh Linh gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Tân cùng với Sang bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Linh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện TP Thuận An.

Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, nam thanh niên đâm chết tình địch rồi bỏ trốn Trong lúc lời qua tiếng lại 2 thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, nghi phạm đã dùng hung khí đâm nạn nhân gục tại chỗ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nam-thanh-nien-dam-chet-tinh-dich-roi-bo-tron-nghi-pham-da-den-co-quan-chuc-nang-dau-thu-499786.html