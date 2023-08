Liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 12 người tử vong, lời kể của các nhân chứng thoát chết khiến nhiều người không khỏi phần ám ảnh.

Theo thông tin từ báo VOV, tại Bệnh viện đa khoa An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), nhiều người bị thương tại vụ cháy quán Karaoke An Phú đang được theo dõi sức khỏe.

Hiện tại các nạn nhân vẫn đang trong khoảng thời gian tâm lý khá hoảng loạn sau khi vừa thoát khỏi cửa tử trong chớp mắt. Hiện tại, các bác sĩ vẫn đang cố gắng chữa trị cho các nạn nhân.

Trước đó theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết vào khoảng 20h30 tối 6/9, đám cháy bùng phát tại quán karaoke An Phú ở phường An Phú, TP Thuận An khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Thời điểm trên, lửa bất ngờ bùng phát từ bên trong quán karaoke. Ít phút sau, khói bốc lên nghi ngút kèm theo ngọn lửa lớn cháy lan qua các phòng bên trong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: Báo VietNamNet

Lúc này, nhiều khách và nhân viên bên trong hô hoán, tìm cách tháo chạy ra ngoài. Do ở tầng cao nên một số người phải nhảy xuống đất để thoát thân. Một số người khác ở tầng cao hơn bị mắc kẹt do khói lửa lớn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC sau đó đã phải huy động xe thang để tiếp cận khu vực tầng cao, đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn, đồng thời phun nước để dập lửa.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 12 người tử vong: Lãnh đạo tỉnh sẽ điều tra thật kĩ nguyên nhân và kiểm tra công tác PCCC ở tất cả quán karaoke còn lại Liên quan đến vụ cháy quán karaoke làm 12 người chết ở Bình Dương, lãnh đạo tỉnh mới đây cho biết sẽ điều tra thật kỹ nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn và cho kiểm tra công tác PCCC ở tất cả các quán karaoke còn lại trên địa bàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-chay-quan-karaoke-khien-12-nguoi-chet-o-binh-duong-clip-loi-ke-cua-nhan-chung-thoat-chet-khien-nhieu-nguoi-khong-khoi-phan-am-anh-500197.html