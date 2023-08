Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 7/9, Bệnh viện đa khoa An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã tiếp nhận nhiều người bị thương tại vụ cháy quán Karaoke An Phú đang được theo dõi sức khỏe.

Nạn nhân sống sót kể lại thời khắc tháo chạy khỏi quán Karaoke - Ảnh: Báo Người Lao Động

Là người đầu tiên phát hiện có cháy, anh T. (nhân viên của quán) vẫn trong tâm trạng hoảng hốt khi nhớ lại thời khắc nguy hiểm. "Tôi là người đầu tiên phát hiện có cháy, lúc đó không nghĩ gì đến bản thân hết, đang ở lầu 2, tôi chạy đi gõ cửa các phòng, rồi lên lầu 3 kêu nhân viên tháo chạy ra khỏi quán"- anh T. nói.

Đến lúc lửa cháy to quá, anh T. chạy lên sân thượng. Anh T cho biết thời điểm trên có khoảng 5 phòng đang hát karaoke ở tầng 2. Anh chia sẻ thêm: "Lúc này, tôi tính nhảy xuống đất mà nghĩ giờ nhảy là chết chắc nên nán lại, may nhân viên chữa cháy đến cứu kịp thời. Tôi được đưa xuống đất an toàn nhưng do hít lượng khói lớn nên đến giờ tôi vẫn bị khó thở"- anh T. kể và cho biết thời điểm trên có khoảng 5 phòng đang hát karaoke ở tầng 2.