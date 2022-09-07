Vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke ở Bình Dương khiến nhiều người mắc kẹt bên trong, sau khi đám cháy được khống chế đã có 12 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 7/9, Bệnh viện đa khoa An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã tiếp nhận nhiều người bị thương tại vụ cháy quán Karaoke An Phú đang được theo dõi sức khỏe. Theo lãnh đạo bệnh viện, lúc tiếp nhận các bệnh nhân, tâm lý họ hoảng loạn. Các bệnh nhân chủ yếu bị ngạt khí và gãy xương. Có 1 ca chấn thương sọ não được chuyển viện, 3 ca chấn thương nặng và 7 ca ngạt khí, hiện tình hình sức khỏe đã ổn định.

Nạn nhân sống sót kể lại thời khắc tháo chạy khỏi quán Karaoke - Ảnh: Báo Người Lao Động Là người đầu tiên phát hiện có cháy, anh T. (nhân viên của quán) vẫn trong tâm trạng hoảng hốt khi nhớ lại thời khắc nguy hiểm. "Tôi là người đầu tiên phát hiện có cháy, lúc đó không nghĩ gì đến bản thân hết, đang ở lầu 2, tôi chạy đi gõ cửa các phòng, rồi lên lầu 3 kêu nhân viên tháo chạy ra khỏi quán"- anh T. nói. Đến lúc lửa cháy to quá, anh T. chạy lên sân thượng. Anh T cho biết thời điểm trên có khoảng 5 phòng đang hát karaoke ở tầng 2. Anh chia sẻ thêm: "Lúc này, tôi tính nhảy xuống đất mà nghĩ giờ nhảy là chết chắc nên nán lại, may nhân viên chữa cháy đến cứu kịp thời. Tôi được đưa xuống đất an toàn nhưng do hít lượng khói lớn nên đến giờ tôi vẫn bị khó thở"- anh T. kể và cho biết thời điểm trên có khoảng 5 phòng đang hát karaoke ở tầng 2.

Ngoài ra, trong sáng nay, lãnh đạo TP Thuận An đã xuống trực tiếp hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc, đồng thời đến bệnh viện đa khoa An Phú để thăm các nạn nhân đang điều trị tại đây. Đến hiện tại, số nạn nhân tử vong được xác đinh là 12. Quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) bốc cháy ngùn ngụt - Ảnh: Báo Tuổi trẻ Lực lượng Phòng cháy chữa cháy dùng xe thang giải cứu người bên trong quán karaoke - Ảnh: Báo Tuổi trẻ Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào khoảng 21 giờ ngày 6/9, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo cháy quán karaoke An Phú đã điều động hàng chục xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ cháy quán karaoke có nhiều người đang ở bên trong. Lực lượng cứu hộ đã đưa trên 15 người ra khỏi hiện trường, tuy nhiên đã có nhiều người chết và bị thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú là căn nhà 3 tầng có diện tích xây dựng khoảng 1.500 m2, diện tích bị cháy trên 400 m2. Vật liệu cháy bên trong các phòng hát chủ yếu là vật liệu trang trí nội thất…

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 12 người tử vong: Lãnh đạo tỉnh sẽ điều tra thật kĩ nguyên nhân và kiểm tra công tác PCCC ở tất cả quán karaoke còn lại Liên quan đến vụ cháy quán karaoke làm 12 người chết ở Bình Dương, lãnh đạo tỉnh mới đây cho biết sẽ điều tra thật kỹ nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn và cho kiểm tra công tác PCCC ở tất cả các quán karaoke còn lại trên địa bàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/am-anh-loi-ke-cua-nguoi-dau-tien-phat-hien-ra-hoa-hoan-tai-quan-karaoke-o-binh-duong-500168.html