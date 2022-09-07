Ám ảnh lời kể của người đầu tiên phát hiện ra hỏa hoạn tại quán karaoke ở Bình Dương

Xã hội 07/09/2022 09:36

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke ở Bình Dương khiến nhiều người mắc kẹt bên trong, sau khi đám cháy được khống chế đã có 12 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 7/9, Bệnh viện đa khoa An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã tiếp nhận nhiều người bị thương tại vụ cháy quán Karaoke An Phú đang được theo dõi sức khỏe.

Theo lãnh đạo bệnh viện, lúc tiếp nhận các bệnh nhân, tâm lý họ hoảng loạn. Các bệnh nhân chủ yếu bị ngạt khí và gãy xương. Có 1 ca chấn thương sọ não được chuyển viện, 3 ca chấn thương nặng và 7 ca ngạt khí, hiện tình hình sức khỏe đã ổn định.

Ám ảnh lời kể của người đầu tiên phát hiện ra hỏa hoạn tại quán karaoke ở Bình Dương - Ảnh 1
Nạn nhân sống sót kể lại thời khắc tháo chạy khỏi quán Karaoke - Ảnh: Báo Người Lao Động

Là người đầu tiên phát hiện có cháy, anh T. (nhân viên của quán) vẫn trong tâm trạng hoảng hốt khi nhớ lại thời khắc nguy hiểm. "Tôi là người đầu tiên phát hiện có cháy, lúc đó không nghĩ gì đến bản thân hết, đang ở lầu 2, tôi chạy đi gõ cửa các phòng, rồi lên lầu 3 kêu nhân viên tháo chạy ra khỏi quán"- anh T. nói. 

Đến lúc lửa cháy to quá, anh T. chạy lên sân thượng. Anh T cho biết thời điểm trên có khoảng 5 phòng đang hát karaoke ở tầng 2. Anh chia sẻ thêm: "Lúc này, tôi tính nhảy xuống đất mà nghĩ giờ nhảy là chết chắc nên nán lại, may nhân viên chữa cháy đến cứu kịp thời. Tôi được đưa xuống đất an toàn nhưng do hít lượng khói lớn nên đến giờ tôi vẫn bị khó thở"- anh T. kể và cho biết thời điểm trên có khoảng 5 phòng đang hát karaoke ở tầng 2.

 

Ngoài ra, trong sáng nay, lãnh đạo TP Thuận An đã xuống trực tiếp hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc, đồng thời đến bệnh viện đa khoa An Phú để thăm các nạn nhân đang điều trị tại đây. Đến hiện tại, số nạn nhân tử vong được xác đinh là 12.

Ám ảnh lời kể của người đầu tiên phát hiện ra hỏa hoạn tại quán karaoke ở Bình Dương - Ảnh 2
Quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) bốc cháy ngùn ngụt - Ảnh: Báo Tuổi trẻ
Ám ảnh lời kể của người đầu tiên phát hiện ra hỏa hoạn tại quán karaoke ở Bình Dương - Ảnh 3
Lực lượng Phòng cháy chữa cháy dùng xe thang giải cứu người bên trong quán karaoke - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào khoảng 21 giờ ngày 6/9, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo cháy quán karaoke An Phú đã điều động hàng chục xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ cháy quán karaoke có nhiều người đang ở bên trong. Lực lượng cứu hộ đã đưa trên 15 người ra khỏi hiện trường, tuy nhiên đã có nhiều người chết và bị thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

 

Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú là căn nhà 3 tầng có diện tích xây dựng khoảng 1.500 m2, diện tích bị cháy trên 400 m2. Vật liệu cháy bên trong các phòng hát chủ yếu là vật liệu trang trí nội thất…

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 12 người tử vong: Lãnh đạo tỉnh sẽ điều tra thật kĩ nguyên nhân và kiểm tra công tác PCCC ở tất cả quán karaoke còn lại

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 12 người tử vong: Lãnh đạo tỉnh sẽ điều tra thật kĩ nguyên nhân và kiểm tra công tác PCCC ở tất cả quán karaoke còn lại

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke làm 12 người chết ở Bình Dương, lãnh đạo tỉnh mới đây cho biết sẽ điều tra thật kỹ nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn và cho kiểm tra công tác PCCC ở tất cả các quán karaoke còn lại trên địa bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương nạn nhân sống sót trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương hỏa hoạn ở Bình Dương

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?