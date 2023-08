Theo thông tin từ Zing News vào 17h30 ngày 7/9, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương xác nhận đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã kiểm đếm và phát hiện ít nhất 23 người thiệt mạng trong quán karaoke An Phú ở TP Thuận An.

Trong thời gian trên, có khoảng 7 thi thể được đưa ra xe cấp cứu trong tình trạng cháy đen, biến dạng. Các thi thể nạn nhân được xe khẩn trương chở đi trước khi trời tối.

Tại hiện trường, công tác tìm kiếm nạn nhân trên các tầng lầu đang được triển khai khẩn trương. Khói đen tại các tầng của quán karaoke đã ngớt.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Khoảng 20h15 ngày 6/9, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), bốc cháy ngùn ngụt.

Do lửa cháy ở khu vực lầu 2 của quán nên nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài. Một số người nhảy từ trên cao xuống đất bị thương, được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Trước đó theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết UBND tỉnh Bình Dương đã công bố nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện tại một phòng hát, sau đó lan nhanh khiến nhiều người hoảng loạn rồi ngạt khói.

Tại nhà xác của bệnh viện, thân nhân các nạn nhân vẫn đang chờ để nhận dạng thi thể nhưng do các thi thể bị cháy xém nên rất khó nhận biết. Nhiều người phải chờ kết quả xét nghiệm AND để xác định người thân.

Những thông tin liên quan đến vụ việc sẽ luôn được chúng tôi cập nhập liên tục.