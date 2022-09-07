Vụ hỏa hoạn tại quán karaoke ở Bình Dương: Đã có ít nhất 23 người chết, xe cấp cứu gấp gáp chở thi thể ra khỏi hiện trường

Xã hội 07/09/2022 19:34

Liên quan tới vụ hỏa hoạn tại quán karaoke ở Bình Dương, mới đây nhất tính đến thời điểm hiện tại tổng cộng vụ việc đã có đến 23 người chết.

Theo thông tin từ Zing News vào 17h30 ngày 7/9, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương xác nhận đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã kiểm đếm và phát hiện ít nhất 23 người thiệt mạng trong quán karaoke An Phú ở TP Thuận An.

Vụ hỏa hoạn tại quán karaoke ở Bình Dương: Đã có ít nhất 23 người chết, xe cấp cứu gấp gáp chở thi thể ra khỏi hiện trường - Ảnh 1
Xe cứu thương có mặt tại hiện trường để đưa thi thể nạn nhân đi - Ảnh: Zing News

Vị này cho biết công tác tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường vụ cháy đang triển khai. Cảnh sát chưa thể xác định còn người đang kẹt bên trong hay không.

Cũng theo Zing News đưa tin khoảng thời gian từ 17h30 đến 18h, xe cấp cứu phải xếp hàng đợi đến lượt vào trước quán karaoke để nhận thi thể.

Thi thể các nạn nhân được phát hiện ở tầng 3, cảnh sát đặt lên băng ca, đưa xuống tập kết tại tầng trệt trước khi chuyển đi.

Trong thời gian trên, có khoảng 7 thi thể được đưa ra xe cấp cứu trong tình trạng cháy đen, biến dạng. Các thi thể nạn nhân được xe khẩn trương chở đi trước khi trời tối.

Tại hiện trường, công tác tìm kiếm nạn nhân trên các tầng lầu đang được triển khai khẩn trương. Khói đen tại các tầng của quán karaoke đã ngớt.

Vụ hỏa hoạn tại quán karaoke ở Bình Dương: Đã có ít nhất 23 người chết, xe cấp cứu gấp gáp chở thi thể ra khỏi hiện trường - Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Khoảng 20h15 ngày 6/9, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), bốc cháy ngùn ngụt.

Do lửa cháy ở khu vực lầu 2 của quán nên nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài. Một số người nhảy từ trên cao xuống đất bị thương, được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Trước đó theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết UBND tỉnh Bình Dương đã công bố nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện tại một phòng hát, sau đó lan nhanh khiến nhiều người hoảng loạn rồi ngạt khói.

Tại nhà xác của bệnh viện, thân nhân các nạn nhân vẫn đang chờ để nhận dạng thi thể nhưng do các thi thể bị cháy xém nên rất khó nhận biết. Nhiều người phải chờ kết quả xét nghiệm AND để xác định người thân.

Những thông tin liên quan đến vụ việc sẽ luôn được chúng tôi cập nhập liên tục.

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