Thương tâm bé trai đi câu cá tử vong vì bị điện giật

Xã hội 08/09/2022 09:48

Mới đây trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra vụ việc thương tâm khi 1 bé trai 11 tuổi đi câu cá bị điện giật tử vong do cần câu vướng vào dây điện.

Theo thông tin từ báo Lao Động tối ngày 7/9, thông tin tới phóng viên Báo Lao Động, một vị lãnh đạo xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 bé trai bị điện giật tử vong khi đi câu cá.

Theo vị lãnh đạo xã, thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào lúc 17h10' chiều cùng ngày, nạn nhân là cháu Đ.Q.H (SN 2011, trú tại khu Gò Tre, xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn). Lúc này, cháu H đi câu cá gần nhà, không may cần câu vướng vào đường dây điện 35KV gần đó khiến cháu bé bị điện giật tử vong.

Thương tâm bé trai đi câu cá tử vong vì bị điện giật - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống cho biết thêm: “Cháu bé câu lăng xê, khi nắm mồi thì cước vướng vào đường dây điện cao thế, sau đó bị truyền điện nên cháu H tử vong”, một nhân chứng cho biết.

Lãnh đạo xã Cự Thắng thông tin thêm, ngay trong buổi chiều ngày 7/9, thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

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