Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến 2 mẹ con bị thương là giảng viên đại học

Xã hội 08/09/2022 08:45

Mới đây lực lượng chức năng cho biết tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 4 người bị thương trong có có 2 mẹ con là giảng viên đại học, kết quả kiểm tra nồng độ cồn là 0,897 mg/l khí thở, gấp hơn 2 lần mức kịch khung.

Theo thông tin từ báo VTC News sáng 8/9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến 4 người bị thương là Trịnh Văn Phương (SN 1981, quê phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), hiện trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trịnh Văn Phương là giảng viên của một trường đại học.

Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến 2 mẹ con bị thương là giảng viên đại học - Ảnh 1
Tài xế bị bắt giữ ngay tại hiện trường - Ảnh: Báo VTV News 

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế gây tai nạn là 0,897 mg/l khí thở, gấp 2,24 lần mức kịch khung theo quy định tại Nghị định 100.

Trước đó theo thông tin từ Zing News khoảng 21h ngày 7/9, tại ngã tư Tú Mỡ - Nguyễn Chánh (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến 2 mẹ con bị thương là giảng viên đại học - Ảnh 2
Chiếc xe bể nát phần đầu - Ảnh: Zing News 

Công an quận Cầu Giấy cho hay ôtô biển số 30F do Trịnh Văn Phương cầm lái đã tông một xe máy tại giao lộ trên. Khi bỏ chạy đến cạnh tòa Home City - Nam Trung Yên, ôtô này tông tiếp chiếc Honda CRV và một xe máy đi chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương. Hiện tại tình hình sức khỏe của họ không nguy kịch.

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