Qua công tác nghiệp vụ, Cục CSHS phát hiện trong giới showbiz Việt Nam diễn ra các hoạt động môi giới và mua, bán dâm . Đối tượng môi giới mại dâm thường là những người liên quan trực tiếp đến giới này như quản lý (manager), chuyên gia trang điểm (make-up artist), chuyên gia tư vấn về hình ảnh, phong cách thời trang (stylist).

Ngày 7/9, Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS), Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, xử lý hoạt động môi giới mại dâm liên quan đến giới showbiz do Lê Hoàng Long (31 tuổi, quê ở TP Hải Phòng, hiện trú tại TPHCM) tổ chức, điều hành.

Đối tượng mua dâm thường là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế khá giả. Mức giá mua, bán dâm có thể lên đến hàng chục nghìn USD/lượt.

Đối tượng bán dâm thường là các người đẹp trong nước và quốc tế; diễn viên điện ảnh, người mẫu, ca sĩ, người nổi tiếng trên mạng xã hội (hot girl, hot tiktok,…).

Đối tượng Lê Hoàng Long thời điểm bị bắt giữ. ẢNh: Báo Giao Thông

Theo cảnh sát, "tú ông" Lê Hoàng Long là quản lý của một số nghệ sĩ và đại diện cho nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc khi hoạt động ở Việt Nam. Long cũng nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang khi tham dự nhiều sự kiện nổi tiếng trong nước và thế giới. Anh ta thể hiện có cuộc sống giàu sang, đi nước ngoài thường xuyên.

Nhà chức trách cáo buộc, dựa vào sự nổi tiếng và các mối quan hệ rộng với giới showbiz, Long đã vận hành đường dây môi giới mại dâm xuyên quốc gia. Long khai nhận đã môi giới mua bán dâm cho một số cô gái là hoa hậu, á hậu, người đẹp ở Việt Nam. Nghi can còn thông qua đối tác để môi giới mại dâm cho một số người đẹp nước ngoài với giá hàng chục nghìn USD.

Trước đó, vào ngày 25/8, trinh sát bắt quả tang hai cô gái trong đường dây của Lâm đang bán dâm tại một khách sạn cao cấp ở quận 1, TP HCM.

Long thừa nhận đã môi giới vụ này và đây là "hai cô gái nổi tiếng trong giới showbiz Việt Nam, từng đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi hoa hậu". Giá mỗi cuộc mua dâm 15.000 USD (khoảng 360 triệu đồng), trong số này Long trả cho mỗi cô 60 triệu đồng.

Theo cảnh sát, hoạt động môi giới mại dâm trong giới showbiz vẫn diễn ra sôi động. Ảnh minh họa: Internet

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, thời gian qua đã có không ít đường dây bán dâm với giá nghìn đô bị triệt phá, trong đó gái bán dâm là các người mẫu, diễn viên, người đẹp có tên tuổi gây bức xúc trong dư luận.

Điều đáng nói là ở các vụ việc trên, đối tượng môi giới đã sử dụng phương thức thủ đoạn rất tinh vi để kết nối giữa bên mua và bên bán dâm hòng qua mặt các cơ quan chức năng, rồi ăn chặn tiền hầu hết số tiền khách mua dâm trả sau mỗi phi vụ trót lọt.

Theo quy định hiện hành, với hành vi trên, đối tượng có hành vi môi giới mại dâm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 328 Bộ luật Hình sự 2015.

Nếu người môi giới mại dâm thu lợi dưới 100 triệu đồng, khung hình phạt áp dụng sẽ là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu số tiền thu lợi từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng, khung hình phạt là 3-7 năm tù, còn nếu hưởng lợi trên 500 triệu đồng, mức phạt là 7-15 năm tù.

Trong đường dây bán dâm có nhiều người đẹp showbiz giá 360 triệu/ lượt, nếu có đủ căn cứ cho rằng, đối tượng môi giới đã thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng thì sẽ phải chịu tình tiết định khung cao nhất của tội Môi giới mại dâm với mức án tối đa lên tới 15 năm tù.

Còn với người mua, bán dâm, theo Luật sư Hồng Vân, Điều 3 Pháp lệnh Phòng chống mại dâm 2003 quy định, bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.

Như vậy, hành vi mua dâm, bán dâm là các hành vi bị nghiêm cấm. Với hành vi mua dâm, tuỳ theo tính chất, mức độ mà cá nhân vi phạm sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Điều 22 Nghị định 167/2013/NĐ-CP nêu rõ, người mua dâm sẽ bị phạt tiền từ 500 nghìn đồng-1 triệu đồng. Nếu mua dâm nhiều người cùng một lúc sẽ bị phạt tiền từ 2-5 triệu đồng.

Trường hợp mua dâm người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tương tự, người bán dâm cũng chỉ bị xử phạt hành chính (mức phạt từ 100-500.000 đồng), áp dụng các hình thức giáo dưỡng mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trừ trường hợp người này bị nhiễm HIV và có hành vi cố tình lây nhiễm cho người khác.