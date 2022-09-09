Bệnh nhân sống sót chia sẻ giây phút 'sinh tử' khi cố gắng thoát khỏi đám cháy: Nóng quá, khói ập đến mọi nơi, ‘tụi em không nhảy không sống đâu’

Xã hội 09/09/2022 12:14

Vụ thảm họa cháy quán karaoke tại Bình Dương cho đến nay vẫn gây chấn động, cho đến hiện tại những bệnh nhân may mắn sống sót kể lại tình trạng của mình lúc đó.

Theo đó, vụ thảm họa cháy quán karaoke khiến 32 người chết tại hiện trường, 34 ca nhập viện cấp cứu. Hiện 30 ca đã xuất viện, hai ca bị chấn thương sọ não và chấn thương cột sống, tiên lượng ổn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, 2 nạn nhân nhẹ hơn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa An Phú (cách hiện trường vụ cháy 500m). Trong đó, 2 người này chia sẻ với Báo Lao Động, cả hai cho biết "tụi em phải liều, không nhảy không sống được đâu".

Bệnh nhân sống sót chia sẻ giây phút 'sinh tử' khi cố gắng thoát khỏi đám cháy: Nóng quá, khói ập đến mọi nơi, ‘tụi em không nhảy không sống đâu’ - Ảnh 1
Nam bệnh nhân may mắn thoát khỏi đám cháy đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Lao Động

Cụ thể, nam nhân viên N.T.P cho biết lúc đó chạy xuống cũng không được, chạy lên sân thượng khói quá, chịu không nổi nên đành nhảy liều, không nhảy cũng chết.

Khói nóng ập đến, nóng quá, nhiều người hoảng nhảy xuống trước. May mắn hơn, những nạn nhân này định chạy lên tầng trên cùng vào phòng vệ sinh trốn, tuy nhiên khói nhiều quá họ chạy ra ngoài nên đã thoát chết: "Lửa cháy sắp tới chỗ tụi em thì cứu hỏa đến, lúc đó nắm tay vào đâu cũng thấy nóng. Ngạt không thở được, lúc đó tụi em sợ lắm rồi. Em vào nhà vệ sinh ở tầng trên nhưng khói cũng ập vào. Sau đó, tụi em lại chạy ra, được mọi người trấn an bình tĩnh. Em được cứu hỏa đưa xuống''- chị N.Q chia sẻ giây phút sinh tử.

Bệnh nhân sống sót chia sẻ giây phút 'sinh tử' khi cố gắng thoát khỏi đám cháy: Nóng quá, khói ập đến mọi nơi, ‘tụi em không nhảy không sống đâu’ - Ảnh 2
Nạn nhân nhảy lầu vụ cháy quán karaoke chia sẻ. Ảnh: Lao Động

Có lẽ, bất cứ bệnh nhân nào may mắn thoát khỏi đám cháy cũng không khỏi ám ảnh vì những gì đã xảy ra mà bản thân đã phải đối mặt. Theo báo VnExpress, khoảng 20h 7/9, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết trong số nạn nhân tử vong ở vụ cháy quán karaoke tại phường An Phú có 17 nam và 15 nữ. Thi thể các nạn nhân được đưa tới nhà xác Bệnh viện Đa khoa Thuận An.

Bệnh nhân sống sót chia sẻ giây phút 'sinh tử' khi cố gắng thoát khỏi đám cháy: Nóng quá, khói ập đến mọi nơi, ‘tụi em không nhảy không sống đâu’ - Ảnh 3
Quang cảnh sau đám cháy. Ảnh: Zing News

 

Bệnh nhân sống sót chia sẻ giây phút 'sinh tử' khi cố gắng thoát khỏi đám cháy: Nóng quá, khói ập đến mọi nơi, ‘tụi em không nhảy không sống đâu’ - Ảnh 4

Công tác cứu hộ khi đám cháy diễn ra liên tục. Ảnh: VnExpress

Công tác tìm kiếm nạn nhân kết thúc, các lực lượng rút dần về đơn vị. Vụ cháy kinh hoàng xảy ra khiến các lối đi đều bị che lấp, nhiều chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ tinh nhuệ của đơn vị đã liên tục chi viện đập tường để tiếp cận phòng. Trong thời điểm trên, nhiều phòng bị đóng kín, quá nóng, đội cứu hộ cứ 5-10 phút phải nhào ra rồi trở lại. Lực lượng được trang bị đầy đủ, không thiếu gì nhưng tiếp cận khó khăn. Vụ cháy đã gây thiệt hại lớn về người và của.

 

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Vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương: Đã xác định được danh tính 17 nạn nhân trong tổng số 32 nạn nhân tử vong tại hiện trường

Danh tính của 17 nạn nhân đã được xác định và bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân lo hậu sự.

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