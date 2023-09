Khói nóng ập đến, nóng quá, nhiều người hoảng nhảy xuống trước. May mắn hơn, những nạn nhân này định chạy lên tầng trên cùng vào phòng vệ sinh trốn, tuy nhiên khói nhiều quá họ chạy ra ngoài nên đã thoát chết: "Lửa cháy sắp tới chỗ tụi em thì cứu hỏa đến, lúc đó nắm tay vào đâu cũng thấy nóng. Ngạt không thở được, lúc đó tụi em sợ lắm rồi. Em vào nhà vệ sinh ở tầng trên nhưng khói cũng ập vào. Sau đó, tụi em lại chạy ra, được mọi người trấn an bình tĩnh. Em được cứu hỏa đưa xuống''- chị N.Q chia sẻ giây phút sinh tử.

Nạn nhân nhảy lầu vụ cháy quán karaoke chia sẻ. Ảnh: Lao Động

Có lẽ, bất cứ bệnh nhân nào may mắn thoát khỏi đám cháy cũng không khỏi ám ảnh vì những gì đã xảy ra mà bản thân đã phải đối mặt. Theo báo VnExpress, khoảng 20h 7/9, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết trong số nạn nhân tử vong ở vụ cháy quán karaoke tại phường An Phú có 17 nam và 15 nữ. Thi thể các nạn nhân được đưa tới nhà xác Bệnh viện Đa khoa Thuận An.