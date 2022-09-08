Vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương đã gây nhiều thiệt hại về người và của, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Cho đến hiện tại, thông tin về vụ việc đám cháy có mức độ nguy hại khủng khiếp vẫn không khỏi khiến nhiều người xót xa, đau lòng. Họ chưa dám nghĩ đến những cảnh tượng đáng sợ từ đám cháy trên. Với tính chất nghiêm trọng của vụ cháy, theo thông tin từ Tiền Phong vào 8/9, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm phòng cháy, chữa cháy” tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) làm chết 32 người. Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương gây thiệt hại nặng về người và của. Ảnh: Zing News Trước đó, đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT khẩn trương khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân vụ việc.

Theo đại tá Quyên, vụ cháy gây thiệt hại về người lớn thứ hai trong lịch sử chỉ sau vụ cháy ở TP.HCM cách đây nhiều năm. Viện KSND tỉnh Bình Dương cho biết, đã nhận được quyết định khởi tố vụ án từ cơ quan công an. Viện KSND tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường thực hiện công tác khám nghiệm.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tiền Phong Trước đó, theo thông tin từ Zing News, khoảng 20h15 ngày 6/9, vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Đám cháy bùng phát tại tầng 2 của cơ sở. Ở tầng trệt tòa nhà, dòng người hoảng loạn lao như tên bắn về phía cánh cửa lớn - lối ra duy nhất để thoát khỏi đám cháy kinh hoàng. Tuy nhiên, trong gần 20 giờ tìm kiếm, từ 12 nạn nhân ban đầu được lãnh đạo tỉnh Bình Dương xác nhận, con số vẫn không ngừng tăng lên. Tổng số nạn nhân thiệt mạng là 16 nữ và 17 nam, trong đó có một người tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não sau khi nhảy lầu thoát thân từ quán karaoke. Nguyên nhân ban đầu được chỉ ra do chập điện.

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