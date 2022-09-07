Người hành hung, đánh bạn gái bầm dập do hát song ca ở quán karaoke đối diện mức án 2-6 năm tù

Xã hội 07/09/2022 10:08

Sau khi có kết quả giám định thương tật, L.T.N. - người đã ra tay hành hung dã man bạn gái của mình đã chính thức bị khởi tố.

Với tội danh cố ý gây thương tích, người này có thể bị tuyên mức án 2-6 năm tù, theo luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng VPLS Tinh Thông Luật trao đổi với Infonet. Luật sư cho hay, việc N. bắt giữ nạn nhân đã vi phạm pháp luật.  

Pháp luật đã quy định, mọi người đều có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Điều đó có nghĩa là mọi người phải tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác. “Mọi việc làm xâm hại đến tính mạng, thân thể, sức khỏe danh dự và nhân phẩm của người khác đều bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc.'' - luật sư cho biết thêm.

Người hành hung, đánh bạn gái bầm dập do hát song ca ở quán karaoke đối diện mức án 2-6 năm tù - Ảnh 1
Nghi phạm nhận lệnh khởi tố, bắt giam. Ảnh: Infonet.

Trong khi đó, hành vi của nghi phạm còn thể hiện tính côn đồ, đây là một tình tiết tăng nặng.

Côn đồ được hiểu là hành động của những tên coi thường pháp luật, sẵn sàng dùng vũ lực và thích (hay) dùng vũ lực để uy hiếp người khác phải khuất phục mình, vô cớ hoặc chỉ vì một duyên cớ nhỏ nhặt là đâm chém, thậm chí giết người. Hơn nữa, người bị hành hung không phải là vợ N. và chỉ có mối quan hệ như bạn bè.

Hành động của N. là xâm phạm sức khỏe, tính mạng, danh dự, gây gổ hành hung nạn nhân vì ghen tuông mù quáng. Với việc gây thương tích cho chị V. tỉ lệ 21%, N. có thể bị phạt tù từ 2- 6 năm.

Người hành hung, đánh bạn gái bầm dập do hát song ca ở quán karaoke đối diện mức án 2-6 năm tù - Ảnh 2
Chị V. bị thương tích nặng. Ảnh: Infonet

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, công an đã nhận được đơn tố cáo của em gái ruột nạn nhân vào ngày 23.8. Nội dung nêu rõ, chị gái ruột của cô là N.T.V. (SN 1985, ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) bị bạn trai đánh đập dã man vào đêm 21 và rạng sáng ngày 22-8.

Vụ việc xảy ra mâu thuẫn được cho là do chị V. hát song ca với một người bạn trong nhóm, sau đó, bạn trai cô đã ghen tuông và đánh ngay tại phòng hát. Chưa kết thúc, người này tìm cách đưa nạn nhân đến khu mặt bằng đô thị xanh (TP Thanh Hóa) tiếp tục đánh chị V. thương tích trong tình trạng bị dập xương mũi, rạn xương hàm, chảy máu mắt và nhiều vết thâm, bầm trên cơ thể. Người này còn dọa giết con gái chị V. nếu báo công an. Tuy nhiên, khai nhận hành vi, hắn lại cho rằng do quá yêu nên lỡ ra tay hung bạo và mong được bù đắp.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hoá đã ra Quyết định trưng cầu giám định để giám định thương tích đối với chị V. Kết luận chị V bị tổn thương cơ thể 21% (Kết luận do Trung tâm Pháp y tỉnh Thanh Hóa công bố giám định ngày 31/8). Cơ quan cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng trước khi có quyết định chính thức đối với L.T.N. (SN 1986, trú phường Quảng Thắng, TP Thanh Hoá) về tội cố ý gây thương tích.

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Đối tượng không chỉ có thái độ gây rối trật tự mà còn thực hiện hành vi hung bạo, chống lại người thi hành công vụ.

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