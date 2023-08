Hành động của N. là xâm phạm sức khỏe, tính mạng, danh dự, gây gổ hành hung nạn nhân vì ghen tuông mù quáng. Với việc gây thương tích cho chị V. tỉ lệ 21%, N. có thể bị phạt tù từ 2- 6 năm.

Chị V. bị thương tích nặng. Ảnh: Infonet

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, công an đã nhận được đơn tố cáo của em gái ruột nạn nhân vào ngày 23.8. Nội dung nêu rõ, chị gái ruột của cô là N.T.V. (SN 1985, ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) bị bạn trai đánh đập dã man vào đêm 21 và rạng sáng ngày 22-8.

Vụ việc xảy ra mâu thuẫn được cho là do chị V. hát song ca với một người bạn trong nhóm, sau đó, bạn trai cô đã ghen tuông và đánh ngay tại phòng hát. Chưa kết thúc, người này tìm cách đưa nạn nhân đến khu mặt bằng đô thị xanh (TP Thanh Hóa) tiếp tục đánh chị V. thương tích trong tình trạng bị dập xương mũi, rạn xương hàm, chảy máu mắt và nhiều vết thâm, bầm trên cơ thể. Người này còn dọa giết con gái chị V. nếu báo công an. Tuy nhiên, khai nhận hành vi, hắn lại cho rằng do quá yêu nên lỡ ra tay hung bạo và mong được bù đắp.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hoá đã ra Quyết định trưng cầu giám định để giám định thương tích đối với chị V. Kết luận chị V bị tổn thương cơ thể 21% (Kết luận do Trung tâm Pháp y tỉnh Thanh Hóa công bố giám định ngày 31/8). Cơ quan cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng trước khi có quyết định chính thức đối với L.T.N. (SN 1986, trú phường Quảng Thắng, TP Thanh Hoá) về tội cố ý gây thương tích.