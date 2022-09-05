Đối tượng không chỉ có thái độ gây rối trật tự mà còn thực hiện hành vi hung bạo, chống lại người thi hành công vụ.

Theo thông tin trên Zing News, ngày 4/9, VKSND huyện Ba Vì (Hà Nội) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hai (SN 1978, thôn Đông Phong, xã Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội) về tội Chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật hình sự.

Vụ việc xảy ra vào ngày 27/8, đối tượng Lê Văn Hai và anh Nguyễn Văn A. cùng thôn đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, thách thức nhau trong đám cưới. Người này đã có ý định ra tay hung bạo khi dùng xiên thịt bằng kim loại dài và nhọn, đuổi đánh anh Nguyễn Văn A. Hung khí này được xác định là vật sắc, nhọn dài 80cm, vô cùng nguy hiểm.

Đối tượng bị tạm giam. Ảnh: Zing News

Khi tổ công tác đến hiện trường yêu cầu, vận động Hai bỏ hung khí thì Hai không chấp hành, dùng gạch của nhà dân gần đó ném về phía tổ công tác và liên tục chửi bới. Lúc thực hiện hành vi, người này đã uống rượu.

Ngay khi thành viên tổ công tác thuyết phục, khuyên ngăn, Hai dùng xiên thịt đâm thẳng vào cẳng tay phải trung úy Mai Tiến Hưng rồi bỏ trốn.

Theo Tiền Phong, đến sáng 29.8, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Hai. Trước khi bị bắt, Hai khoá trái cửa và cố thủ trong nhà.

Được biết, vụ việc xảy ra mâu thuẫn do Hai bị từ chối lời mời uống rượu trên bàn tiệc. Sau đó, Hai bỏ đi vào trong khu bếp của đám cưới, cầm 2 thanh xiên thịt làm bằng kim loại có đầu nhọn và tiến về chỗ anh A. với ý định phạm tội.

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